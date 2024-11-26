大湖「莓I LOVE YOU」啟動 苗縣長鍾東錦向情侶喊話來放閃

苗栗縣大湖地區農會今天啟動草莓文化季，縣長鍾東錦與地方各界為草莓及系列產品代言，鼓勵大湖地區各項活動都能結合草莓主題，把大湖與草莓直接畫上等號，同時邀遊客到苗栗輕旅行，品嘗有如戀人的酸甜滋味。

大湖草莓季即將登場，草莓園裡已可看到一顆顆鮮紅欲滴的草莓結實，鍾東錦在縣府大廳 的宣傳活動，用現採草莓製作草莓奶油蛋糕，還排成「I LOVE YOU」英文字樣，呼應今年主題「莓I LOVE YOU」，歡迎全國遊客到大湖採草莓、暢遊苗栗，他還向情侶夫妻喊話，邀全國的朋友來採草莓打卡放閃，共享愛意爆棚的草莓鮮果，還可順道至泰安泡溫泉，體驗多采多姿的輕遊行。

鍾東錦表示，全縣草莓種植面積約521公頃，不論面積、品質都是全國首屈一指，產地以大湖、獅潭及卓蘭為主，其中大湖獨占400公頃，素有「草莓之鄉」美稱；品種以香水為大宗，顆粒大、口感及風味俱佳，另有豐香、美姬、白草莓等品種，也深受消費者青睞，草莓盛產季從12月中下旬到明年4月。

今年縣府並補助推廣新品種黑鑽、優雪和錦香草莓，黑鑽顏色像寶石紅，甜度高；優雪病害少、抗病性強、耐熱性佳，有形狀漂亮的錐形果，甜度也高；錦香抗萎凋病佳，歡迎大家來品嘗新品種草莓的風味。

大湖地區農會總幹事徐欽志指出，今年受到颱風影響，草莓種植時間稍晚，目前草莓已陸續進入產季，近五成果園開始結果，農會預估12月中旬會進入盛產期，全國遊客不妨提早安排耶誕、元旦假期，或用例假先到大湖採草莓，11月中旬後氣候轉涼，首批大湖草莓結果狀況良好，要搶先品嘗的民眾可開始規畫遊程，來趟大湖草莓之旅。