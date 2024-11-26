桃園青創博覽會12月3日舉行 專家講座歡迎民眾報名

桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未來」為題，規畫「智慧科技」、「永續綠能」、「生活科技」、「健康醫療」及「文化創意」5大主題，集結逾百組新創團隊、創育機構共同策展，打造桃園最大新創展會。

本次除新創展覽外，活動邀請George Washington University客座教授蕭一白、Startup Island Taiwan執行長劉宥彤，及NVIDIA新創與創投關係經理李昇達以「新創×青創 贏向未來關鍵時刻」為題，解析新創產業發展重點、募資策略及挑戰，並邀請AI超算加速器計畫執行長周秉輝、Astros Asset Management合夥人莊劍偉，及Appworks合夥人劉侊縈以「全球新創脈動」為題，深入探討新創生態系接軌世界的各種可能，從創業思維到國際投資趨勢，為新創團隊揭開產業真實脈動、剖析未來發展方向，創業家能否把握先機，順應時代潮流，甚至突破眼前局勢，成功迎向未來，將成為其首要課題。

青年局長侯佳齡表示，隨著AI浪潮的來襲，人們對於未來的想像有了全新的定義，不僅為新創生態圈帶來前所未有的挑戰，也將其推向全新的賽道，青年局自2023年起以「成為未來巔峰」為期許，打造「Taoyuan FuturePeak」桃園青創博覽會品牌，鼓勵新創團隊勇於發揮創意，引領城市走向未來。

去年成功媒合了不少新創團隊與業界，如愛吠的狗與神達數位、艾里空與聯新國際醫院等，我們希望透過這樣的大型展會，讓新創被更多企業看見，本次活動「新創講座」及「國際論壇」將於桃園青創事FB粉絲專頁直播，歡迎大家一同線上參與這次的論壇，更多活動相關資訊，持續關注桃園青創事FB粉絲專頁，或上青年局官網查詢。