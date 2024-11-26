快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園青創博覽會12月3日舉行 專家講座歡迎民眾報名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未來」為題，規畫「智慧科技」、「永續綠能」、「生活科技」、「健康醫療」及「文化創意」5大主題。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未來」為題，規畫「智慧科技」、「永續綠能」、「生活科技」、「健康醫療」及「文化創意」5大主題。圖／桃園市青年局提供

桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未來」為題，規畫「智慧科技」、「永續綠能」、「生活科技」、「健康醫療」及「文化創意」5大主題，集結逾百組新創團隊、創育機構共同策展，打造桃園最大新創展會。

本次除新創展覽外，活動邀請George Washington University客座教授蕭一白、Startup Island Taiwan執行長劉宥彤，及NVIDIA新創與創投關係經理李昇達以「新創×青創 贏向未來關鍵時刻」為題，解析新創產業發展重點、募資策略及挑戰，並邀請AI超算加速器計畫執行長周秉輝、Astros Asset Management合夥人莊劍偉，及Appworks合夥人劉侊縈以「全球新創脈動」為題，深入探討新創生態系接軌世界的各種可能，從創業思維到國際投資趨勢，為新創團隊揭開產業真實脈動、剖析未來發展方向，創業家能否把握先機，順應時代潮流，甚至突破眼前局勢，成功迎向未來，將成為其首要課題。

青年局長侯佳齡表示，隨著AI浪潮的來襲，人們對於未來的想像有了全新的定義，不僅為新創生態圈帶來前所未有的挑戰，也將其推向全新的賽道，青年局自2023年起以「成為未來巔峰」為期許，打造「Taoyuan FuturePeak」桃園青創博覽會品牌，鼓勵新創團隊勇於發揮創意，引領城市走向未來。

去年成功媒合了不少新創團隊與業界，如愛吠的狗與神達數位、艾里空與聯新國際醫院等，我們希望透過這樣的大型展會，讓新創被更多企業看見，本次活動「新創講座」及「國際論壇」將於桃園青創事FB粉絲專頁直播，歡迎大家一同線上參與這次的論壇，更多活動相關資訊，持續關注桃園青創事FB粉絲專頁，或上青年局官網查詢。

團隊 桃園 青創

延伸閱讀

桃園義消摘蜂窩時遭螫過敏性休克致死 仁海宮捐50萬

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠

桃園物流大廠爆員工糾紛 男憤持榔頭打同事遭壓制逮捕

相關新聞

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明...

桃園青創博覽會12月3日舉行 專家講座歡迎民眾報名

桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未...

桃園義消摘蜂窩時遭螫過敏性休克致死 仁海宮捐50萬

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消小隊長，本月13日協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫相驗確認死因為...

12強賽／投手郭俊麟設籍竹市 市府將頒30萬元獎勵金

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府今天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金，以彰顯對選手的...

苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡...

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新竹縣原住民人口約2萬多人，其中約一半居住在都會區，議員林秉君關心都會區原住民文化園區的進度，希望給竹北地區原住民另一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。