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桃園義消摘蜂窩時遭螫過敏性休克致死 仁海宮捐50萬
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消小隊長，本月13日協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫相驗確認死因為過敏性休克。中壢區仁海宮慟聞此事後，董事會決議獻上50萬元撫恤金，以表敬意。
范小隊長本月13日奉命執行捕蜂緊急救護任務，蜂窩潛藏於民宅3樓鐵窗外牆之隙，蜂群肆虐，危及百姓，其奮勇著捕蜂衣，擲身膺戰，惜遭蜂群猛攻，不慎被虎頭蜂螫傷左右手臂，雖送醫搶救，終告不治。
中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮秉承天上聖母慈悲為懷、慈愛蒼生聖訓，不遺餘力投身公益，曾捐輸消防器械、水箱車及勤務車輛等。今為感其為民獻身、守護市民之壯舉，董事會決議獻上50萬元撫恤金，以表敬意，並冀望能稍慰家屬心靈，早日走出陰霾與傷痛。
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