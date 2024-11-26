12強賽／投手郭俊麟設籍竹市 市府將頒30萬元獎勵金
世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府今天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。
新竹市政府今天發布新聞資料指出，世界12強棒球賽台灣隊奪冠，其中投手郭俊麟為竹市西門國小出身選手，目前仍設籍在新竹市，在這次比賽中也共為台灣隊贏得榮耀，更為新竹市爭光。
市府說，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，以比照亞運金牌規模，將核發30萬元的獎勵金，彰顯對選手的支持與肯定。
市府指出，後續將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，讓市民感受棒球的魅力，未來，市府將持續支持體育發展，盼培養更多選手在專業領域發光發熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言