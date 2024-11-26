12強賽／投手郭俊麟設籍竹市 市府將頒30萬元獎勵金

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府今天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，世界12強棒球賽台灣隊奪冠，其中投手郭俊麟為竹市西門國小出身選手，目前仍設籍在新竹市，在這次比賽中也共為台灣隊贏得榮耀，更為新竹市爭光。

市府說，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，以比照亞運金牌規模，將核發30萬元的獎勵金，彰顯對選手的支持與肯定。

市府指出，後續將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，讓市民感受棒球的魅力，未來，市府將持續支持體育發展，盼培養更多選手在專業領域發光發熱。