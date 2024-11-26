新竹區監理所打造安全教育園區 獲交通部金安獎

新竹區監理所今天表示，透過建置交通安全教育園區，提升民眾對道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，此次以卓越道路交通安全成績和創新作為，獲交通部「金安獎」。

新竹區監理所長吳季娟今天告訴中央社記者表示，為讓民眾更了解交通安全與觀念，新竹區監理所打造交通安全教育園區、製拍行人安全形象廣告、研發非號誌化路口教具磁板、貨物裝載平台新增防制滲漏指引及影片等。

她說，其中為培養民眾在道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，交通部公路局新竹區監理所參考國內外交通安全公園概念，日前建置「交通安全教育園區」。

吳季娟說，「交通安全教育園區」設置在桃園監理站，共包含戶外體驗及室內互動，在戶外體驗區規劃行人步行安全、有號誌路口、無號誌路口、乘車安全、大型車內輪差及大型車視野死角等6大區域，以真實道路情境培養正確路權觀念。

她表示，室內互動區則有交通標誌燈牆、實體教具示範、互動體驗區、安全觀念重點提示等4大特色，讓民眾可從實際體驗中，培養正確交通概念。

吳季娟說，新竹區監理所此次以卓越的道路交通安全成績和創新作為，獲交通部「金安獎」公路監理組第2組第1名成績，未來將持續以創新的思維、跨域合作方式集結資源，為道路安全、交通零死亡願景繼續努力。