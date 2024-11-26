快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

新竹區監理所打造安全教育園區 獲交通部金安獎

中央社／ 新竹縣26日電

新竹區監理所今天表示，透過建置交通安全教育園區，提升民眾對道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，此次以卓越道路交通安全成績和創新作為，獲交通部「金安獎」。

新竹區監理所長吳季娟今天告訴中央社記者表示，為讓民眾更了解交通安全與觀念，新竹區監理所打造交通安全教育園區、製拍行人安全形象廣告、研發非號誌化路口教具磁板、貨物裝載平台新增防制滲漏指引及影片等。

她說，其中為培養民眾在道路的危險感知能力、建立交通安全正確觀念，交通部公路局新竹區監理所參考國內外交通安全公園概念，日前建置「交通安全教育園區」。

吳季娟說，「交通安全教育園區」設置在桃園監理站，共包含戶外體驗及室內互動，在戶外體驗區規劃行人步行安全、有號誌路口、無號誌路口、乘車安全、大型車內輪差及大型車視野死角等6大區域，以真實道路情境培養正確路權觀念。

她表示，室內互動區則有交通標誌燈牆、實體教具示範、互動體驗區、安全觀念重點提示等4大特色，讓民眾可從實際體驗中，培養正確交通概念。

吳季娟說，新竹區監理所此次以卓越的道路交通安全成績和創新作為，獲交通部「金安獎」公路監理組第2組第1名成績，未來將持續以創新的思維、跨域合作方式集結資源，為道路安全、交通零死亡願景繼續努力。

交通部 新竹 行人

延伸閱讀

高齡交通死亡節節攀升 交部今年培訓逾200位路老師宣導

中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

未打方向燈竟收到「高額罰款」通知？新竹市監理站：是陷阱

高鐵南延改高雄案？交通部辦4場說明會 時間地點1次看

相關新聞

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明...

桃園青創博覽會12月3日舉行 專家講座歡迎民眾報名

桃園市青年局將於12月3日在桃園會展中心舉辦2024 Taoyuan FuturePeak桃園青創博覽會，本次以「贏向未...

桃園義消摘蜂窩時遭螫過敏性休克致死 仁海宮捐50萬

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消小隊長，本月13日協助摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫相驗確認死因為...

12強賽／投手郭俊麟設籍竹市 市府將頒30萬元獎勵金

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府今天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金，以彰顯對選手的...

苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡...

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新竹縣原住民人口約2萬多人，其中約一半居住在都會區，議員林秉君關心都會區原住民文化園區的進度，希望給竹北地區原住民另一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。