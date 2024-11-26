2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明道親自設計操刀，以「無限樂園島」為名創作。觀光署長周永暉今表示，主燈大家期待將於明年1月3日統一對外公布。

2025台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，各項精彩燈藝作品將遍及桃園機場捷運A18高鐵站前廣場及A19站桃園體育園區站周邊場域，2大展區共規畫1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品。

今舉行2025台灣燈會乙巳年主燈基座動土儀式，周永暉表示，這次燈會面積約10公頃，採主燈展演場A18高鐵站前廣場展區及光的遊戲場A19站桃園體育園區站展區，主燈正對高鐵站，利用光環境設計，就像投手位置，空拍圖可以看到跟副燈是棒球場壘包呼應型態。

周永輝說，此外傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也會有蛇的Q版圖樣來布展。

桃園市長張善政表示，明年燈會在桃園已暌違多年，相信桃園市政府和觀光署這次緊密合作，一定可以把明年這個2025燈會在桃園辦得非常成功。

桃園市觀旅局長周柏吟說，這次主燈區用棒球為題，這一次是史上第1次在棒球場來作為燈區，也剛好此次國球取得這麼好的成績，又跟原本的規畫設想有搭配到，更能夠凸顯棒球。

周柏吟表示，這次副展區「光的遊戲場」提前於明年2月7日開始試營運，5大主題為「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘園」與「福光滿意讚」等，再搭配周邊美食市集一同串聯，邀請民眾提早參與。