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挨批空氣盒子數量偏低 桃市環保局：已覆蓋汙染熱區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市現布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市現布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供

桃園市現有1000組空氣盒子，市府明年度編列804萬維護費用，但不規畫增設引發質疑。議員指桃市設備數量少於台中、台南、高雄，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應，目前布設點位已覆蓋主要汙染熱區，市府持續精進監測能力，也會要求桃園煉油廠等汙染源裝設，維護空氣品質。

市議會今審議環保局明年度預算，其中「空氣品質感測器物聯網自動化智慧運用合辦計畫」編列804萬，為現有1000組空氣盒子維護費用。環保局坦言明年度未規畫增設空氣盒子，一度引發多位議員質疑，不過該筆預算最後仍順利保留。

議員陳雅倫表示，桃園市空氣盒子數量相較台中、台南、高雄的1500組明顯不足，許多工業區周邊缺乏空氣監測設備，居民只能待在家，開空氣清淨機24小時不敢出門；市府日前針對桃煉廠展開「包公車」稽查行動，但無法強制廠方設置空氣監測設備，建議市府還是要自行增設，以擴大監測範圍。

議員李宗豪質疑，目前設備僅能偵測PM2.5、溫度跟濕度，龜山工業區常有工廠亂燒產生異味，空氣盒子卻測不到，形同虛設，呼籲市府可和中研院等單位合作增進技術，掌握更多汙染物質。

環保局長陳世偉指出，環保局2017年起布建空氣盒子，主要分布於工業區、鄰近周邊社區與陳情熱區，每組建置費用約5萬元；既有布設點位已覆蓋主要汙染熱區，近年不再新增，僅優化既有設備以提升成效，後續將加強其他汙染物的監測能力。

由於桃煉廠空汙頻傳引發民怨，議員凌濤呼籲市府，應要求廠方自行增設空品監測設備。陳世偉表示，桃園煉油廠近二年民眾陳情共71件，環保局稽查達120次，市府近期已請桃煉廠在廠區上下風處布設空氣盒子，獲廠方承諾，環保局也會繼續監督。

桃園市現布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市現布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局長 議員

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