快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」23日已熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」23日已熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡的風暴」，推動及承辦仙草花節的農業課長李淑敏的丈夫蘇雲翰，凌晨在臉書社團發表「我對獅潭鄉長劉淑能徹底失望」的公開信，且堅拒刪文。

劉淑能表示，此事是溝通不良造成的誤會，她上午曾找蘇雲翰試圖說明並道歉，自己在員工情緒管理和工作分配上可能有不當之處，但這些問題都可直接找她溝通協調如何改善，在網路貼文可能讓獅潭形象受傷害，但對方堅拒刪文，目前只能任此事自然淡化。

蘇雲翰目前在鄉民代表會擔仼組員，他和妻子今、明兩天都請假南下，未接電話，尚無法 了解兩人對此事件的意見。

蘇雲翰今天凌晨2點多在臉書PO文，文中質疑劉淑能「重仙水輕仙草花」，對不同課室辦的活動明顯有差別待遇，先前鄉公所辦仙水節花了196萬元，主要的健行只有半天，鄉長因體恤員工給了13小時的補休時數。

仙草花節經費共230萬元，活動一整天，且花期長達1個月，還有多項配套，農業課長向鄉長爭取比照仙水節給予同仁補休時數，但鄉長親口回應「仙水節比較辛苦」，最後只給10小時補休；他為老婆遭受的委屈忿忿不平，感到心疼及不捨，也為農業課同仁感到委屈。

蘇雲翰表示PO文言論是他個人行為，無人教唆，也未用公務資源，是下班後在個人時間PO文，不用找人來說，他拒絕刪文。

劉淑能說，今天凌晨2點多得知對方PO文，但打電話想說明都被拒接，上午專程趕往代表會找蘇溝通並刪文，但對方強勢拒絕，PO文一事李課長事先也不知情，對丈夫的行為無能 為力。既已如此，那就讓事情自然淡化，鄉親自有公評。

獅潭鄉民代表會表示，蘇雲翰請假2天和妻子南下，假期早已排定，與PO文事件無關，兩人都不是獅潭人，都有農業碩士學歷並高考及格， 蘇雲翰曾在一些縣市擔任過農業主管，夫婦都是真正的農業專業人才。

網路有不少留言肯定仙草花節辦得很棒，讓大家從另一個視角再次認識獅潭，也帶動人流與繁榮，儼然成了獅潭新特色，「仙草節才是讓獅潭增加曝光率的功臣吧！」

劉淑能說，仙水節和仙草花節都是鄉公所的活動，她不可扯自己後腿，也不曾說過「仙水節比較辛苦」之類的話，對方既不肯刪文，那就讓鄉親來公評。

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」23日已熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」23日已熱鬧登場。記者胡蓬生／攝影
獅潭鄉公所「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就爆發「茶壼裡的風暴」。圖／取自臉書社團
獅潭鄉公所「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就爆發「茶壼裡的風暴」。圖／取自臉書社團

溝通 補休 鄉長

延伸閱讀

影／台灣英雄今晚現身新北 苗栗狂粉提前衝板橋卡第一排

16家桌遊經營麻將、德州撲克 苗栗擬納入八大加強管理

全國語文競賽苗栗特優項目獲31項 是「非六都第一」

苗栗共築司法保護醫療關懷網 支持弱勢馨生人

相關新聞

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明...

苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡...

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新竹縣原住民人口約2萬多人，其中約一半居住在都會區，議員林秉君關心都會區原住民文化園區的進度，希望給竹北地區原住民另一個...

巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠

中華演藝人高爾夫協會發起人代表巫啟賢、民雄一行藝人9人今天前往桃園市復興區羅浮國小，捐助復興區10所國小共40名學童獎助...

總統府國策顧問彭添富今凌晨辭世 享壽73歲

總統府國策顧問、前立委彭添富今凌晨驚傳離世，享壽73歲，其子桃園市議員彭俊豪今於臉書寫下，「家父彭添富先生已於今日凌晨蒙佛祖招引往生西方...

議員揭3年花6百萬推觀光僅近三千人參與 竹縣：已辦154團

新竹縣政府推觀光品牌「新竹走走」，不過縣議員邱靖雅指出，該品牌三年花了6百萬，僅有2846位旅客參與，希望縣府將品牌打出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。