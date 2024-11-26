苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡的風暴」，推動及承辦仙草花節的農業課長李淑敏的丈夫蘇雲翰，凌晨在臉書社團發表「我對獅潭鄉長劉淑能徹底失望」的公開信，且堅拒刪文。

劉淑能表示，此事是溝通不良造成的誤會，她上午曾找蘇雲翰試圖說明並道歉，自己在員工情緒管理和工作分配上可能有不當之處，但這些問題都可直接找她溝通協調如何改善，在網路貼文可能讓獅潭形象受傷害，但對方堅拒刪文，目前只能任此事自然淡化。

蘇雲翰目前在鄉民代表會擔仼組員，他和妻子今、明兩天都請假南下，未接電話，尚無法 了解兩人對此事件的意見。

蘇雲翰今天凌晨2點多在臉書PO文，文中質疑劉淑能「重仙水輕仙草花」，對不同課室辦的活動明顯有差別待遇，先前鄉公所辦仙水節花了196萬元，主要的健行只有半天，鄉長因體恤員工給了13小時的補休時數。

仙草花節經費共230萬元，活動一整天，且花期長達1個月，還有多項配套，農業課長向鄉長爭取比照仙水節給予同仁補休時數，但鄉長親口回應「仙水節比較辛苦」，最後只給10小時補休；他為老婆遭受的委屈忿忿不平，感到心疼及不捨，也為農業課同仁感到委屈。

蘇雲翰表示PO文言論是他個人行為，無人教唆，也未用公務資源，是下班後在個人時間PO文，不用找人來說，他拒絕刪文。

劉淑能說，今天凌晨2點多得知對方PO文，但打電話想說明都被拒接，上午專程趕往代表會找蘇溝通並刪文，但對方強勢拒絕，PO文一事李課長事先也不知情，對丈夫的行為無能 為力。既已如此，那就讓事情自然淡化，鄉親自有公評。

獅潭鄉民代表會表示，蘇雲翰請假2天和妻子南下，假期早已排定，與PO文事件無關，兩人都不是獅潭人，都有農業碩士學歷並高考及格， 蘇雲翰曾在一些縣市擔任過農業主管，夫婦都是真正的農業專業人才。

網路有不少留言肯定仙草花節辦得很棒，讓大家從另一個視角再次認識獅潭，也帶動人流與繁榮，儼然成了獅潭新特色，「仙草節才是讓獅潭增加曝光率的功臣吧！」