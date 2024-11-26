林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新竹縣原住民人口約2萬多人，其中約一半居住在都會區，議員林秉君關心都會區原住民文化園區的進度，希望給竹北地區原住民另一個家。新竹縣長楊文科回應，順應都會區原住民朋友聚會的需求，將在竹北市規畫設立新竹縣都會區原住民文化園區。

林秉君和議員劉建民今天聯合質詢，兩人都談到都市原住民的需求。他們建議原民處盤點都會區內原民人口聚集處，多半集中在某些教會或社區，此地點可作為縣府宣導、就業協助、社會資源提供等地區。

林秉君提到竹北、關西地區的需求，其中竹北位於海邊區有阿美族原住民，設有原住民文化園區可帶動在地的經濟，也有助於遊憩休閒，期望縣長可支持並快速啟動，此舉可滿足教育、文化和經濟目標。另外，關西馬武督部落聚會所，可望興建部落聚會所，附近也設置文健站，當然這不只是原住民朋友使用，附近民眾也能一起使用。

原民處說明縣府將在竹北市規畫設立新竹縣都會區原住民文化園區，此案在113年9月11日獲原住民族委員會核定設計經費360萬元，縣府已於11月25日上網公告招標委託設計案，預計12月底設計案決標、114年3月底完成設計、6月底爭取工程經費補助、8月底工程案決標、115年6月底工程完工。

此外，林秉君也發現，原鄉民眾要到縣府申辦業務，要花費很多時間和交通費，中央的租屋補助及鄉公所的水庫回饋金和重陽敬老金，都已全面線上申請，希望縣府也能簡政便民，增加線上申辦的項目。

行政處長周秋堯指出，縣府 114 年已預計規畫建置原民處線上申辦項目，倘原民處經評估後可將相關業務加入線上申辦，將配合該單位需求，提供技術支援及協助新增服務。