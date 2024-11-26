憂尖石颱風雨後路斷成孤島 竹縣議員劉建民要求縣府巡排水設施

新竹縣司馬庫斯有「上帝部落」美稱，但這次康芮颱風侵襲，對外聯絡道路受損嚴重，一度讓部落成了「孤島」，百人受困。新竹縣議員劉建民今天在議會表示，感謝縣長即時協助，不過鄉內有多處地區，一但遇到路斷恐無路可去成孤島，呼籲縣府巡查排水設施、定期除草，他憂心「山上農民靠天吃飯，若路不好，該如何運銷？」新竹縣長楊文科回應，縣府會全力以赴來協助。

劉建民今天在質詢時表示，尖石有多處一但道路中斷，就會變成孤島，也有多處屬於淹水敏感區，他發現會淹水路段，多半與道路的排水系統有關，呼籲縣府要再度檢查排水設施，修復具疑慮的淹水路段，定期清除道路兩旁的雜草，避免水溝阻塞。

此外，劉建民也說，尖石後山民眾靠農業為生，一條農路承載數十戶家庭的經濟，一但農路斷了，經濟就受影響，颱風過後，路面坑洞很多，運輸水果蔬菜到山下，恐怕影響品質，他也期盼中央、縣府能重視。

工務處長戴志君回應，在颱風來以前，有鄉道經費來清水溝和除草，修復損壞的排水設施，此外在竹60縣道已爭取中央2千萬預算重新施作排水設施，他也允諾一年兩次在尖石鄉的道路來除草。

新竹縣馬胎古道是近年熱門的登山點，劉建民發現必經的義興大橋寬度只有10米，現有雙向各一車道經常出現人車爭道情形，甚至義興村義興分校附近道路狹小且路側為U型溝，有遊客因不熟悉路況在會車時車輛不慎跌落溝中。

戴志君表示，實地會勘後，再評估要採劃設標線型人行道或是外掛鋼構增設人行道。後續將邀集公所一同勘查，考量以水溝加蓋或是設置L型溝，解決路寬不足的情況。