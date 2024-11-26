快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢（前排左三）一行由市議員簡志偉（前排左四）陪同捐助復興區10校學童。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢（前排左三）一行由市議員簡志偉（前排左四）陪同捐助復興區10校學童。圖／簡志偉提供

中華演藝人高爾夫協會發起人代表巫啟賢、民雄一行藝人9人今天前往桃園市復興區羅浮國小，捐助復興區10所國小共40名學童獎助學金及每校4萬元校務基金，鼓勵原鄉清寒學生向上，巫啟賢說，他們是一群打球志同道合的明星，將募款捐贈山區需要幫助的孩子，希望拋磚引玉喚起社會一起關懷山區和社會需要幫助的人。

中華演藝人高爾夫協會今年成立做公益，由曾國城擔任理事長，民雄與市議員簡志偉為屏東同鄉好友，在民雄太太芳芳牽線聯繫，巫啟賢、民雄、民雄太太芳芳、侯昌明、康茵茵 、王靜瑩 、游鴻明太太黃玉秀、王傳一老婆林筱薇一行人由簡志偉陪同，至復興區舉辦捐助原鄉學童獎助學金儀式，總共頒發10校每校4名清寒學生獎助學金、每人1萬元，並捐贈每校4萬元校務基金，總共80萬元，幫助山區清寒學生。

簡志偉表示，他與民雄為同鄉好友，民雄夫婦牽線，中華演藝人高爾夫協會成員，主動聯繫關心復興區原鄉學童，該協會藝人親自前來山區，透過捐贈獎助學金方式，實際幫助努力向學的清寒學童，這些明星平時花錢不一定請得到人，如今主動來山區幫助原鄉家庭困難的孩子，令人十分感動。

巫啟賢表示，該協會是一群志同道合喜歡打高爾夫球的藝人組成，經常一起打球凝成一股力量，大家一起募款希望回饋社會、幫助媒體看不到的角落，協會將募得款項做公益，錢雖不多，卻代表他們回饋社會的願望，第1次贊助龜山國小棒球隊出國比賽，結果龜山國小拿回世界亞軍，這次第2次捐助山區學童及每校4萬下學期專款專用幫助小朋友，善事做不完，他希望拋磚引玉喚起社會大家一起做公益，幫助山區清寒向上學童。

中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢、民雄一行捐助復興區10校清寒學童80萬。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢、民雄一行捐助復興區10校清寒學童80萬。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢、民雄一行捐助復興區10校清寒學童80萬。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會發起人巫啟賢、民雄一行捐助復興區10校清寒學童80萬。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會捐助復興區10校清寒學童80萬，由藝人民雄（左）夫婦及市議員簡志偉（右）促成。圖／簡志偉提供
中華演藝人高爾夫協會捐助復興區10校清寒學童80萬，由藝人民雄（左）夫婦及市議員簡志偉（右）促成。圖／簡志偉提供

公益 募款 簡志偉

延伸閱讀

高球／林智勝對12強賽封王有感 14名國手是原住民

集保簽署原鄉碳匯MOU

周三迎冷氣團「溫度雪崩式下滑」 低溫跌破10度

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

相關新聞

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

2025台灣燈會將於2月12日至23日將於桃園高鐵站前舉行，本次主燈不以具象蛇為造型，改以抽象符號呈現，由知名藝術家李明...

苗栗獅潭仙草花節剛熱鬧開場 卻爆出「茶壼裡的風暴」

苗栗縣獅潭鄉公所年度旅遊盛會「仙草花節」最近熱鬧登場，吸引大批遊客及親子人潮，不料第一周開幕主活動剛結束，就發生「茶壼裡...

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

新竹縣原住民人口約2萬多人，其中約一半居住在都會區，議員林秉君關心都會區原住民文化園區的進度，希望給竹北地區原住民另一個...

巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠

中華演藝人高爾夫協會發起人代表巫啟賢、民雄一行藝人9人今天前往桃園市復興區羅浮國小，捐助復興區10所國小共40名學童獎助...

總統府國策顧問彭添富今凌晨辭世 享壽73歲

總統府國策顧問、前立委彭添富今凌晨驚傳離世，享壽73歲，其子桃園市議員彭俊豪今於臉書寫下，「家父彭添富先生已於今日凌晨蒙佛祖招引往生西方...

議員揭3年花6百萬推觀光僅近三千人參與 竹縣：已辦154團

新竹縣政府推觀光品牌「新竹走走」，不過縣議員邱靖雅指出，該品牌三年花了6百萬，僅有2846位旅客參與，希望縣府將品牌打出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。