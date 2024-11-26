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巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠
中華演藝人高爾夫協會發起人代表巫啟賢、民雄一行藝人9人今天前往桃園市復興區羅浮國小，捐助復興區10所國小共40名學童獎助學金及每校4萬元校務基金，鼓勵原鄉清寒學生向上，巫啟賢說，他們是一群打球志同道合的明星，將募款捐贈山區需要幫助的孩子，希望拋磚引玉喚起社會一起關懷山區和社會需要幫助的人。
中華演藝人高爾夫協會今年成立做公益，由曾國城擔任理事長，民雄與市議員簡志偉為屏東同鄉好友，在民雄太太芳芳牽線聯繫，巫啟賢、民雄、民雄太太芳芳、侯昌明、康茵茵 、王靜瑩 、游鴻明太太黃玉秀、王傳一老婆林筱薇一行人由簡志偉陪同，至復興區舉辦捐助原鄉學童獎助學金儀式，總共頒發10校每校4名清寒學生獎助學金、每人1萬元，並捐贈每校4萬元校務基金，總共80萬元，幫助山區清寒學生。
簡志偉表示，他與民雄為同鄉好友，民雄夫婦牽線，中華演藝人高爾夫協會成員，主動聯繫關心復興區原鄉學童，該協會藝人親自前來山區，透過捐贈獎助學金方式，實際幫助努力向學的清寒學童，這些明星平時花錢不一定請得到人，如今主動來山區幫助原鄉家庭困難的孩子，令人十分感動。
巫啟賢表示，該協會是一群志同道合喜歡打高爾夫球的藝人組成，經常一起打球凝成一股力量，大家一起募款希望回饋社會、幫助媒體看不到的角落，協會將募得款項做公益，錢雖不多，卻代表他們回饋社會的願望，第1次贊助龜山國小棒球隊出國比賽，結果龜山國小拿回世界亞軍，這次第2次捐助山區學童及每校4萬下學期專款專用幫助小朋友，善事做不完，他希望拋磚引玉喚起社會大家一起做公益，幫助山區清寒向上學童。
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