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竹縣關西仙草節12/7登場 仙草花田展現紫色浪漫

中央社／ 新竹縣26日電

竹縣府與關西鎮公所將於12月7日至8日在關西鎮農會仙草加工廠辦仙草節，副縣長陳見賢今天說，關西鎮盛產仙草，此次還打造仙草花田，邀民眾感受紫色仙草花的浪漫。

新竹縣政府與關西鎮公所今天為仙草節舉辦宣傳記者會，陳見賢致詞表示，關西鎮仙草產量多，為讓民眾了解此農特產，今年以「仙樂園」為主題，結合自然風光、在地文化等，推出仙草節活動。

農業部農糧署北區分署秘書李瑞玉指出，關西仙草種植面積達42公頃為台灣的仙草主要產區，其中農會契作有20公頃，皆有產銷履歷，後續擬在114年申請特用作物集團產區，建立品牌行銷，讓民眾品嚐仙草，買得安全、吃得安心。

關西鎮長陳光彩表示，關西仙草節展示關西鎮的特色仙草產業，還推出「實境解謎遊戲」外，也安排手作體驗等活動，邀民眾到關西仙草小鎮，體驗在地農產。

陳光彩說，仙草節活動會場約200公尺處，也有因應仙草節種植2.5分地的仙草花田，步行2分鐘即可到達，而仙草花為紫色，也讓民眾感受「仙草花田」的美麗風光，一探紫色浪漫，放鬆身心靈。

產銷履歷 花田 農會

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