議員揭3年花6百萬推觀光僅近三千人參與 竹縣：已辦154團

新竹縣政府推觀光品牌「新竹走走」，不過縣議員邱靖雅指出，該品牌三年花了6百萬，僅有2846位旅客參與，希望縣府將品牌打出去，並整合各局處資源，讓民眾願意持續來竹縣觀光。交旅處回應，該活動推出後共舉辦154團，高於預設目標，會持續舉辦來吸引民眾前來，促進地方經濟與產業發展。

邱靖雅建議縣長要設精準的KPI，像台東定調要「讓10萬名遊客來台東10次」的目標，各局處動起來，相當有成效。反觀新竹縣「新竹走走」的品牌建置3年，卻只吸引2846人次參與，希望縣府讓交通更順利、將品牌打出去。

對此，交旅處長陳盈州解釋，「新竹走走」以味道為旅行起點來設計一日遊，有深度導覽和DIY課程，費用包含交通、中餐、課程等，縣府根據價位高低給予補助。以台灣旅遊狀況調查來看，每人旅遊支出2396元來看，產值近7百萬，113年預設的參與人次為1千人，最終有1398人參與，旅客多來自雙北、桃園、新竹等，旅途中也與地方產業結合，成功促進地方經濟和產業發展。

新竹客運近期停駛，縣府調度其他家廠商因應，邱靖雅提到廠商因應不妥善，包括減班卻沒有提前公告時刻表、沒有設立站牌，甚至昨天公車一早沒到，讓學生苦等，直到8點才知公車拋錨，造成家長及學生的困擾，呼籲縣府督促廠商。

新竹縣長楊文科回應，新竹客運停駛是公共交通的問題，因無利可圖所以不願意繼續營運，縣府也很快的接手，一開始難免有些問題，他也特別叮嚀交旅處一定要想辦法調整，目前已調整，但在過程中確實造成大家的困擾，確實不應該，會徹底檢討改正。

邱靖雅也提出長照議題，她發現民眾對縣府提供的長照服務並不了解，要求縣府加強宣導，邱靖雅強調，縣府在社會支援系統這一塊，還有很多需要努力跟整合，希望縣長召開相關的會議，將相關資源整合釋放。

楊文科回應，縣府將社會處及衛生局內與長照相關的科室，跨局處成立長照管理中心一起來服務民眾，讓民眾在申請長照服務的效率上可以加快很多，縣府會再輔導各鄉鎮市公所，也會加強各管道宣導。