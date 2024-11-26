竹北垃圾車變色又改名 清潔隊員全面換穿藍色新制服

竹北市為展現全新的城市形象，針對過往給人印象髒亂惡臭的垃圾車進行改造，全面改塗裝為藍銀基調的新視覺顏色，就連清潔隊員制服也全面改為藍黑與鐵灰色為設計的新制服；竹北市長鄭朝方為竹北「垃圾車」正名為「清潔車」，希望讓民眾看見竹北科技城市的不一樣。

竹北市公所目前有垃圾壓縮車36輛、資源回收車39輛，目前共有29條路線，每天定時地點在市區穿梭收取垃圾及回收物，一天可載運垃圾量達到上百公噸，但卻因髒亂惡臭印象，使得民眾普遍不認為垃圾車能成為城市名片，不過鄭朝方卻認為應該扭轉市民的刻板印象，因此展開清潔隊改造計畫。

今年1月，由鄭朝方親自設計的清潔隊冬季制服外套首度亮相，以飛行夾克為設計，搭配銀灰色系，希望展現科技感，淘汰過去衣著老氣的橘色舊制服，同時還印象大大的竹北城市形象新Logo「ZHUBEI、進化竹北永續有方」，讓清潔隊員搖身一變成為城市新的名片。

這次再公布全新工作服系列，包含機能外套、長褲及POLO衫，同樣是由鄭朝方親自操刀設計，以科技與陽光為主題，搭配同樣是銀灰色系的色調，使用多層次藍色，還標榜使用咖啡紗，具有除臭、抗紫外線、透氣等功能，希望提升清潔隊員工作時的舒適感。

不過最令市民眼睛為之一亮的，便是原本黃色的垃圾車，在這次大改造中，統一塗裝上「藍銀」新色調，主打銀河藍、光電藍，打破民眾對垃圾車的固有印象，且還為垃圾車正名，以後統一稱為「清潔車」，希望扭轉民眾對收垃圾的刻板印象。

市公所表示，竹北市是成為全國第一個採用全新色系的地方行政機關，清潔車的車身印有清潔隊專屬竹北CIS，強化清潔隊的品牌化與辨識度，CIS為水滴、葉片和循環線條構成的設計，象徵生態循環與永續精神。

竹北市公所在這波清潔隊改造計畫中動作頻頻，不僅從外表下功夫改造形象，還從徵選清潔隊員上著墨，廣招碩博士加入。據了解，因竹北市人口已超過20萬人，因此清潔隊編制也逐步擴大，為提升管理效率，因此需要更多高學歷人才加入。