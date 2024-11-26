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12強棒球賽奪冠 桃市府28日辦桃猿英雄見面會

中央社／ 桃園26日電

世界12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍，桃園市政府今天說，與中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊合作，28日下午5時30分到7時30分在府前廣場辦桃猿英雄見面會，歡迎球迷參與。

桃園市長張善政在社群網站臉書（Facebook）表示，28 名國手中，有11名優秀桃園球員，將投入更多資源在桃園三級棒球，讓球員們獲更多照顧與支持。市府也與桃猿合作，讓桃猿國手、教練及啦啦隊們28日與大家分享喜悅。

桃市府體育局說，見面會邀桃猿二軍總教練曾豪駒、體能教練劉品辰、洪全億、球員黃子鵬、莊昕諺、林立與陳晨威等與球迷分享參賽過程、奪冠心路歷程，讓球迷可近距離接觸教練及球員們，也邀樂天女孩嘎琳與孟潔到場為英雄喝采。

體育局表示，桃園11名國手來自平鎮高級中等學校、開南大學及桃猿等在地球隊，其中林立、野手江坤宇與捕手戴培峰是平鎮出身，而國手中有7名桃猿球員，是中職6隊最多。

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