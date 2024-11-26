16家桌遊經營麻將、德州撲克 苗栗擬納入八大加強管理

苗栗縣16家桌遊店經營麻將、德州撲克，縣府列為高風險對象，擬修正自治條例、審查要點，納入八大特種行業，源頭從嚴把關，並加強稽查，避免掛羊頭賣狗肉，涉及賭博等不法。

「有必要」！苗栗縣議員禹耀東贊成麻將、德州撲克桌遊店納入八大，他說，部分桌遊店外表看似健康，卻暗藏賭博，有金錢勝負輸贏吸引顧客，才會有商機，民眾有可能因此沈迷，影響工作、課業，甚或鋌而走險犯罪，他支持縣府加強管理。

今天縣務會議，縣府工商發展處專案報告桌遊店清查結果，工商發展處指出，全縣85家登記營業項目代碼J701040（休閒活動場館業），因休閒活動範圍很 廣，包括民宿、撞球場、瑜珈、舞蹈社、健身房等68家， 沒有經營桌遊；17家桌遊店僅有1家純桌遊，11家經營麻將、3家德州撲克，2家麻將與德州撲克，並未查獲賭博。

縣長鍾東錦表示，桌遊店容易吸引青少年與學生，擔心部分場館藏匿賭博，進而被有心特定對象吸收淪為犯罪幫兇，請工商發展處在業者辦理登記時嚴格審核，結合警察局等單位嚴加稽查取締不法。

工商發展處指出，申請J701040營業項目店家，將嚴加審查，告知不得從事賭博，並請縣警局通報派出所對於新設麻將、撲克場所，滾動檢討並納入稽查對象，縣府教育處轉知學校加強宣導。

此外，縣府擬修正苗栗縣視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室業（俗稱八大行業）管理自治條例，及特定行業審查要點等，將經營麻將館、德州撲克遊店納入八大加強管理，依兒童及少年福利與權益保障法等規定查處。