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桃園管線爆管漏水搶修 中壢平鎮3.4萬戶臨時停水至18時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供

桃園市平鎮區長江加油站附近馬路、台灣自來水公司平鎮給水場1000釐米口徑管線，今天水晨疑因老舊爆管漏水，市議員王珮毓接獲陳情通報，台水緊急派員搶修及臨時公告中壢、平鎮區34個里停水、33里降壓，影響用戶3萬4201戶停水降壓不便。

王珮毓表示，她在昨天深夜接獲民眾陳情，指稱長江加油站附近自來水管自來水大量漏水流出，經里長通報台水公司自今天凌晨搶修，漏水施工過程，早上上班上學尖峰時段，造成平鎮延平路、環南路一段大塞車，水公司即時公布中壢、平鎮共34里停水及33里降壓，突然停水造成民眾不便，預計搶修至下午6時復水。

台水第二區管理處表示，平鎮區長江加油站旁延平路，平鎮給水場的20多年1000釐米口徑管線，疑似老舊破管漏水流出，該處施工搶修過程，公告今天上午5時至今天下午6時止，共停水13小時，停水用戶2萬3920戶及降壓用戶1萬281戶，總共影響3萬4201戶用水不便。

台水公告停水及降壓區域，包括中壢區中壢里、中央里、中建里、中榮里、五福里、仁義里、健行里、光明里、德義里、新明里、新街里、明德里、普仁里、普義里、東興里、正義里、永興里、石頭里、興南里、興國里、興平里、舊明里、金華里及平鎮區北勢里、北安里、平興里、廣仁里、廣興里、廣達里、新勢里、新富里、新榮里、義民里、義興里，總共34個里用戶停水。

另外，中壢區五福里、仁義里、信義里、健行里、光明里、幸福里、忠義里、新明里、新興里、新街里、明德里、普仁里、普強里、普忠里、普義里、東興里、林森里、正義里、興南里、興國里、興平里、金華里及平鎮區北勢里、北華里、廣興里、廣達里、復旦里、復興里、新勢里、新富里、新榮里、義民里、義興里，總共33個里降壓。

台水第二區管理處表示，經員緊急搶修至中午，初步完成管線修漏，目前正進行回填管頂施工，等施工作業結束即準備復供水，用戶管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，並請民眾諒解。

平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供
平鎮給水場管線突然爆管漏水自來水公搶修，中壢、平鎮區3萬4201用戶停水降壓不便。圖／市議員王珮毓提供

中壢 停水 桃園 水公司 漏水

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