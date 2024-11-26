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全國語文競賽苗栗特優項目獲31項 是「非六都第一」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國語文競賽已結束，苗栗縣代表隊總計獲得31項特優、37項優等、14項甲等，特優數排名全國第六，非六都第一，表現亮眼。圖／苗栗縣政府提供
全國語文競賽已結束，苗栗縣代表隊總計獲得31項特優、37項優等、14項甲等，特優數排名全國第六，非六都第一，表現亮眼。圖／苗栗縣政府提供

全國語文競賽已結束，苗栗縣代表隊總計獲得31項特優、37項優等、14項甲等，特優數排名全國第六，非六都第一，表現亮眼。

縣府教育處指出，比賽11月23、24日在花蓮縣展開各組賽事，競賽分國語、台灣客語、台灣台語及台灣原住民語言等4大語別，並分國小、國中、高中、教師、社會5大組別，項目多達199項，全國22縣市代表隊共4198人參賽，加上教師與家屬共有上萬名鄉親齊聚花蓮「以文會友」。

苗栗縣參加台灣客語、台灣台語及台灣原住民族語言等語別，共計12支團隊，其中4隊榮獲特優。另外，台灣客語包含團體、個人項目共7項特優；台灣原住民族語言部分，在培訓學校蓬萊國小及各競賽員所屬學校團隊細心地指導陪伴下，勇奪12項特優，其中汶水泰雅族語系獲6項特優，展碧努力成果。

縣長鍾東錦表示，這次全國語文競賽苗栗縣榮獲非六都特優獎牌數最多，且特優獎牌數排名全國第六，真正展現「一分耕耘，一分收穫」精神，代表隊能有此優異表現，除歸功於學校平時語文教學的落實，也感謝銅鑼灣生活美學協會常務監事葉錦忠常的籌畫與安排，讓全體競賽人員在比賽時能全力以赴並脫穎而出。

教育處長葉芯慧表示，感謝各參賽學校校長、指導老師及家長的辛勞，一路鼓舞陪伴，恭喜獲獎人員，參與全國性比賽不但能獲得很好的學習機會，也是驗收平日的訓練成果，期許選手持續懷抱對語文的專業與熱情，未來將會擁有更多的舞台。

全國語文競賽已結束，苗栗縣代表隊總計獲得31項特優、37項優等、14項甲等，特優數排名全國第六，非六都第一，表現亮眼。圖／苗栗縣政府提供
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原住民 台灣台語 語言

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