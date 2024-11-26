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東隆住戶陳情 盼納桃園航空城徵收

聯合報／ 記者胡瑞玲黃婉婷／台北報導
桃園機場周邊的東隆凱悅社區居民昨前往交通部陳情，演出行動劇，希望政府不要讓社區變孤島，納入桃園航空城徵收範圍。記者曾原信／攝影
桃園機場周邊的東隆凱悅社區居民昨前往交通部陳情，演出行動劇，希望政府不要讓社區變孤島，納入桃園航空城徵收範圍。記者曾原信／攝影

桃園航空城區段徵收結束，但東隆凱悅社區未納入徵收，住戶憂心將淪為生活機能盡失的次等公民，盼政府以專案處理。交通部表示，將依都市計畫法規定納入後續都委會審議參考，但社區居民也需盡速整合意見。

桃園航空城原位置保留居民權益促進會昨出動遊覽車，約百名住戶至交通部前高喊「留下東隆、官逼民反」、「我要徵收」等口號，並遞交陳情書；促進會呼籲，政府應以專案方式將東隆凱悅變更為「住兼機」，讓想留下的6戶留下，37戶想被徵收的搬遷，解決該社區多年來徵收紛爭。

郭小姐說，第3跑道將填高至13至14公尺，現北跑道高約18公尺，位於兩條跑道間的東隆凱悅高度僅8公尺，「跑道高、社區低」，形同滯洪池，若豪大雨加上機場排水，社區必生水患。

促進會理事長呂佳峰說，獨留東隆社區，屆時鄰近學校、警消單位、公車總站、加油站等將逐一拆遷，生活機能盡失成為次等公民。

交通部航政司表示，依內政部都委會第982次會議決議，如陳情納入桃園航空城區段徵收範圍，須經土地全部土地所有權人同意才能納入；針對東隆凱悅社區居民陳情，將依都計法第19條納入後續都委會審議參考，也請社區居民盡速整合達成共識。

桃園航空城區段徵收雖已結束，但大園區過田聚落、光明社區仍有住戶期盼開發，經多年陳情，交通部以修正都市計畫方式重新檢討。內政部次長董建宏昨說，「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」都市計畫變更作業，公開展覽至11月28日，陳情意見都會重視，不願納入的地主則尊重其選擇、保障其權利。

交通部 桃園 航空城

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