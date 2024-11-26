回歸營運1年高人氣 新竹後站夜市 助犯罪被害人擺攤

新竹人共同的回憶、新竹市「後站夜市」暌違6年於去年底重啟營運，每周二、四開張。後站夜市管委會指出，營運1年多已成為異國美食集散地，還有全國少見的公益攤位，提供犯罪被害人家屬擺攤營生，減輕家庭經濟壓力。

新竹市政府指出，歷經與台鐵、轉運站等多方協調後，後站夜市去年底回歸，攤販總數約200攤，包含文創一條街與親子樂活遊戲攤，有吃有喝又有玩，每次營業都吸引大批人潮，宛如不夜城。

為何後站夜市如此高人氣？新竹後站夜市管委會主委葉証瑋分析，後站夜市距離新竹火車站步行僅約3分鐘，就在新竹轉運站的旁邊，儘管只有每周二、四營業，但是因為地點位於市中心、屬交通樞紐位置、周邊汽機車停車場充足，人潮絡繹不絕。

葉証瑋說，有別於一般夜市，後站夜市管理單位有規畫街頭藝人的表演空間，替夜市帶來互動歡樂氣氛，也規畫公益攤位，提供犯罪被害人家屬擺攤機會，維持收入。

後站夜市管委會也推薦紐西蘭特色美食炸魚薯條、Amee越南咖啡等異國美食，很受好評。也歡迎民眾每周二晚上到夜市消費，有機會得到摸彩券，可抽中高額現金券。