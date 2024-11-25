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苗栗共築司法保護醫療關懷網 支持弱勢馨生人

中央社／ 苗栗縣25日電
苗栗地檢署、犯罪被害人保護協會苗栗分會邀集大千健康醫療體系、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、良宜醫療團隊等，組成「苗栗司法保護醫療關懷聯盟」，協助弱勢犯罪被害人家庭實施免掛號費等措施，25日舉行合作備忘錄簽約記者會。中央社
苗栗地檢署、犯罪被害人保護協會苗栗分會邀集大千健康醫療體系、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、良宜醫療團隊等，組成「苗栗司法保護醫療關懷聯盟」，協助弱勢犯罪被害人家庭實施免掛號費等措施，25日舉行合作備忘錄簽約記者會。中央社

苗栗地檢署、犯罪被害人保護協會苗栗分會攜手醫界，提供弱勢犯罪被害馨生人看診免掛號費等措施，今天簽署合作備忘錄。法務部長鄭銘謙說，這是建構溫暖柔性司法重要一環。

為強化對於弱勢犯罪被害本人及其家屬或照顧者的醫療照顧，苗栗地檢署檢察長、財團法人犯罪被害人保護協會台灣苗栗分會，邀集大千健康醫療體系、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、良宜醫療團隊等，共同組成「苗栗司法保護醫療關懷聯盟」，今天在苗栗司法大廈舉行「栗在守護，醫起來相助」合作備忘錄簽署儀式，並於114年1月1日正式實施「就醫免掛費」等措施。

簽約儀式由苗栗地檢署檢察長蔡忠熙、犯保協會苗栗分會主委陳有昆、大千醫療體系總裁徐千剛、為恭醫院醫療副院長陳敏雄、苑裡李綜合醫院董事長李順安、良宜醫療總裁傅和田等人共同簽署，法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝到場見證。

鄭銘謙表示，一場車禍、一樁突發犯罪事件，對被害人及家屬可能造成非常痛苦的創傷，司法保護醫療關懷聯盟提供犯罪被害人支持，也是社會溫暖的具體展現。

鄭銘謙說，今年是犯保元年，對於犯罪被害人權益保護，除了實質扶助外，就醫部分尤其須加以重視，弱勢馨生人家庭面臨龐大醫療費用，甚至掛號費繳不出來，樂見苗栗地區醫療院所挺身而出，未來期望將司法保護與醫療關懷合作機制推行到更生人、受保護管束人，成為建構柔性司法重要一環，讓民眾溫暖有感。

徐千剛指出，犯罪被害人及家屬在事件發生後，面對的是破碎的家庭、脆弱的心理，如何在醫療、身心層面給予資源、保護、與醫療做緊密連結十分重要，醫療院所義無反顧以救人為天職，一定努力與犯保協會建立良好合作機制，構成綿密保護網，協助馨生人重新站起，將破碎家庭慢慢重整起來。

司法 機制 苗栗市 苗栗縣

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