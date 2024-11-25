桃園航空城機場園區都計變更 內政部：公展至11月28日

桃園航空城區段徵收雖已結束，但大園區過田聚落、光明社區仍有住戶期盼開發，經多年陳情，交通部正以修正都市計畫方式重新檢討。內政部次長董建宏說，「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」都市計畫變更作業，公開展覽至11月28日止，所有人民陳情意見都會重視，不願納入的地主則尊重其選擇、保障其權利。

董建宏指出，依據內政部都市計畫委員會第982次會議決議，原先排除區段徵收範圍的地主須提供土地內100%所有人的同意證明，並送交交通部評估後，可再啟動都市計畫變更作業；現階段已有135名透天厝地主，100%同意並提交相關證明文件。

董建宏續指，經交通部評估，正啟動「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」都市計畫變更作業，並在10月30日起到11月28日止，進行公開展覽作業，徵詢各界意見，後將儘速提報內政部都市計畫委員會審議。

董建宏強調，有關公開展覽期間，所有人民陳情意見都會重視，也請需地機關交通部加強與地主溝通。對於願意納入區段徵收的地主，只要全體土地所有人同意，且經需地機關交通部審慎評估，有納入的必要性時，經由內政部都市計畫委員會審議後，將協助完成都市計畫變更程序。

董建宏也說，至於不願納入的地主，則尊重其選擇，以保障每位地主權利。待公開展覽結束後，全案將進入內政部都市計畫委員會審議階段，委員會依據交通部所提的專業評估意見，辦理後續程序。