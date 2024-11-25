中壢仁海宮環保祭祀典範 環境部桃市攜手觀摩降空汙

環境部選定桃園市中壢仁海宮今天辦理環保祭祀業務推廣交流座談會，桃園市副市長蘇俊賓期盼中央、地方合作攜手推廣環保祭祀，環境部大氣環境司長張順欽表示，推動廟宇環保祭祀兼顧傳統習俗，用環保祭祀取代傳統燒金紙、鞭炮，防止環境汙染及保護信眾健康。

建廟198年的「新街廟」中壢仁海宮，廟方推動許多環保祭祀措施，包括1爐1炷香、拆除金爐不燒金紙，設置以米代金、以功代金機台，利用媽祖造型特色文創米及神明互動求籤代替燒金紙，與鄰近花店合作以花代金，是推動環保祭祀的典範寺廟，環境部選定推廣環保祭祀業務交流觀摩廟宇。

張順欽表示，過去祭祀與生活環境貼近，為推動環保祭祀概念，包括環保鞭炮、減少焚香、紙錢集中燒，避免祭祀過程對信眾造成健康影響，並兼顧傳統習俗，將陸續推動祭祀做更好、更貼切計畫，包括設置節能，在祭祀過程排放汙染排更少一點，資源循環也是未來推動方向，希望兼顧民俗、環境和民眾健康。

蘇俊賓表示，20前年推環保祭祀，民眾擔憂不燒這麼多金紙香，傳統文化會消失，事實證明改用多元代金方式，讓更多人親近廟宇，推動環保祭祀發現民眾對傳統宗教接受度更高，節能減碳有意外收穫，桃園立案寺廟307間，已95%加入環保祭祀，包括紙錢集中燒、1爐1炷香及各種方式，保護信眾健康及維護室內空氣品質，希望中央、地方攜手合作推動，讓廟宇環境更好。

仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮推動許多環保祭祀措施，包括1爐1炷香、拆除金爐不燒金紙，設置多元代金方式，廟內設置空氣品質偵測器，偵測室內二氧化碳及PM2.5濃度，濃度超標自動啟動抽風排氣設備，確保廟內空氣品質，大型活動使用環保禮炮取代傳統燃放鞭炮，減少空氣及環境汙染。