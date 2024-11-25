議員揭湖口老街旁流浪狗追人 縣府：列管中、加強巡查

新竹縣湖口老街三元宮附近常有街友與流浪狗逗留，尤其是成群流浪狗會追人、驚嚇小朋友，造成地方困擾，縣議員何建樺要求縣府協助。動保所回應，流浪狗群聚一案仍在列管中，未來會加強巡查，並且會持續研究是否能以其他強制沒收等方式處理。

縣議員張珈源、吳傳地、何建樺今天聯合質詢，何建樺說，湖口老街三元宮附近有成群流浪狗會追人、驚嚇小朋友雖通報動保所，但礙於動保法相關規定遲遲無法有效處理。另外湖口鄉成功路、八德路周邊，報廢車輛堆置嚴重，影響市容，要求環保局、警察局應拿出行政魄力，盡速處理還給湖口乾淨市容。

動保所回應，湖口老街流浪狗群聚一案仍在列管中，期間動保所人員也前往捕獲10多次，已捕獲1隻流浪狗，但該名街友仍主張犬隻為他所有，不符合動物保護法中直接沒收的規定，使得捕捉上有困難，未來動保所持續加強巡查，並且會持續研究是否能以其他強制沒收等方式處理。

縣長楊文科也回應，流浪動物的問題請動保所積極處理，街友的問題將請社會處輔導他們就業、返家或協助安置，來解決社會問題。另外強調報廢車輛堆置路邊的問題，應請警察局、環保局積極迅速移除。

議員張珈源表示，縣內YouBike使用需求大，不僅是學生通學需求，工業區內上班族也有通勤的需求，請縣長責成交旅處評估竹北市環北路三段工業區範圍內，增設YouBike站點的可行性，讓上班族也能享有交通的便利性。

交旅處回應，目前環北路三段工業區範圍周邊有3站，分別是靠近台一線的新工五路口、新工三路的泰和停車場及環北路三段的新北二街口，有關議員希望在工業區內加密，增加服務的站點，縣府會再和竹北市公所討論明年度的擴充案評估納入，若有民眾提供更具體的建議站點也會納入參考。

楊文科表示，YouBike供不應求，車輛平均周轉率也很高，尤其E-bike電輔車一天可以被使用到7次多，針對議員提出如環北路工業區等地須增設站點，將請交旅處研究辦理。