新豐鄉無幸福巴士、沿海無YouBike 縣長楊文科：與鄉長溝通

新竹縣新豐鄉沿海區近年成觀光亮點，吸引民眾前往，縣議員吳傳地今天盤點鄉內的交通運輸，指出新豐鄉內無幸福巴士，海邊更沒有設置YouBike，希望縣府能重視。新竹縣長楊文科回應，縣府將持續與新豐鄉長溝通，並研議如何協助新豐鄉讓大眾運輸更便利。

吳傳地今天在質詢時表示，新豐鄉沒有幸福巴士，盼望交旅處多跟鄉公所聯繫，讓長輩們出入更便利。此外，也希望在紅樹林遊憩區、池府王爺廟等地設置YouBike站點，畢竟不少遊客從火車站下車後，都會前往海邊旅遊，若沒有設站點，遊客騎到該區或到雙新自行車道，都不方便，他建議在海邊附近來設點，增加觀光能量。

對此，交旅處長陳盈州回應，YouBike需由公所提出負擔的配合款，然而公所並沒有提出，因此後來未建置。新竹客運10月底停駛，目前已有其他客運接駛，班次和路線都相同，近期各鄉鎮前都推動幸福巴士，其中寶山、新埔、芎林、湖口和峨眉將於年底前上線，北埔於上個月提出，全縣僅新豐、橫山鄉公所尚未提出，針對幸福巴士的費用，中央將會補助八成五，最後一哩路對於公共運輸很重要，會持續與公所來做溝通。

對此，新豐鄉長徐煒傑會後回應，YouBike需在公有地設點，地方提出三元宮、池和宮等都是非公有地，無法克服其問題。針對雙新自行車道到紅樹林段，則屬於國有財產局、林業署的土地，還得研議了解。此外，YouBike全面升級2.0，若設置需要1300多萬。

針對幸福巴士的營運，徐煒傑說，公所曾與代表會、村長們等討論，然而如何載客、設置站牌地點等，地方的意見分歧、還未有共識，加上要考慮到營運載客率等，因此暫未申請，會再評估需求。

楊文科指出，幸福巴士主要在鄉內行駛，新豐鄉人口近6萬人，是竹縣第四大鄉鎮，火車站附近地區非常繁榮，然而到新庄子或海邊附近的幾個村里，則需要被開發，縣府將與鄉長持續溝通，研議如何協助新豐鄉讓大眾運輸更便利。