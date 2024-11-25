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苗栗頭份市民回饋社會 捐2組高階整合式生理監視電擊器

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市住民余芷葳（左三）今天捐贈2組高階整合式生理監視電擊器，縣府消防局長匡夢麟（右三）代表接受。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市住民余芷葳（左三）今天捐贈2組高階整合式生理監視電擊器，縣府消防局長匡夢麟（右三）代表接受。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣頭份市住民余芷葳回饋社會，今天捐贈價值223萬元、2組高階整合式生理監視電擊器給縣府消防局，消防員出勤時，相關器材一次到位，可以更加專注照護傷病患，搶救人命。

高階整合式生理監視電擊器，消防局竹南分隊有一組，今天獲捐贈2組，分別配備在苗栗、頭份分隊，內含電擊器、血壓計、血氧飽和濃度監測器（SPO2）、潮氣末二氧化碳監測器（EtCO2）及12導程心電圖機等，結合多項功能，救護人員平時不需個別整備多項器材，先進且便利，也是到院前緊急救護利器。

余芷葳因從事過社工服務，也在醫院擔任過志工，有感於搶救緊急傷病患生命的急迫性，體認政府資源有限，捐贈消2組高階整合式生理監視電擊器，希望挹注救護裝備，幫助更多緊急傷病患。

今天捐贈儀式，消防局長匡夢麟代表接受，並頒贈感謝狀，匡夢麟說，緊急救護工作占消防勤務約8成，去年全縣救護出勤量2萬7000多次，平均每月2300次，民眾對於救護需求與日俱增，感謝捐贈可以提供更優質的緊急救護服務。

消防員 社工 苗栗縣 頭份

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