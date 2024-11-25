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苗栗新建有規模棒球場？ 鍾東錦：找一個好的地方來蓋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員許櫻萍今天身穿類棒球隊球衣質詢，建議縣府新建一座有規模的棒球場。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員許櫻萍今天身穿類棒球隊球衣質詢，建議縣府新建一座有規模的棒球場。記者范榮達／攝影

世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，苗栗縣長鍾東錦今天邀請議員一起來，迎接棒球隊凱旋遊行，他認為小孩子打棒球是一件好事，縣府會找一個好地方來蓋有規模的球場。

縣議會今天總質詢，議員許櫻萍身穿類棒球隊球衣質詢，她說，世界12強棒球賽中華隊力克日本奪冠，台灣全民瘋棒球，苗栗縣早期是體育大縣，紀政、武為瓊等名將輩出，縣府有沒有可能新建一座有規模的棒球場，將來產出國手，為苗栗、台灣爭光。

鍾東錦強調縣府重視體育，他上任後募款2000多萬元，挹注體育運動，苗栗縣議會議長李文斌也擔任體育會理事長，也會大力支持，棒球是國球，這次冠軍隊選手多是原住民，訓練很辛苦，尤其要打到很成功，必須吃苦耐勞，必須一定的體格條件，但是他認為小孩子打棒球訓練體能是很棒的事，他與縣府秘書長陳斌山商量會找一個好地方來蓋。

許櫻萍並提及，棒球隊4比0完封日本隊勇奪12強賽冠軍，也創造歷史，總統賴清德希望冠軍棒球隊全台遊行，縣府有什麼歡迎方式？鍾東錦表示會邀請議員一起迎接棒球隊凱旋。

鍾東錦 體育

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