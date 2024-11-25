全民瘋棒球　新竹棒球場改善確定趕不上明年職棒開打

我國世界12強賽代表隊24日在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰以4比0擊敗日本，創造歷史勇奪冠軍；全民瘋棒球，但新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，對此，市府指出，目前還在等待公正第三方鑑定報告完成，以符合保全證據解除要件；不少球迷哀號，認為明年職棒要在新竹球場開打，已確定落空。

針對新竹棒球場最新進度，工務處表示，目前仍等待鑑定報告完成以符合保全證據解除要件，若解除後則進場移除覆土，就安全性問題先行降載。另外，同步進行球場改善工程細設審查及後續發包作業。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐則表示，近2年來，顯示出廠商的拖延態度，「做不好，也無能力改善就該換掉」，但還是有一些人士用來做政治操作，試圖汙衊府會的努力，轉移焦點來護航廠商。

另外，吳旭豐說，世界12強棒球賽冠軍戰中華隊林凱威9局下登板關門，由於林是新竹人，他今天也向市府提出建議，待台灣英雄凱旋歸國後，可進一步確認符合竹市績優優秀選手資格者，加碼發放10%獎勵金，市府也允諾研議。

民進黨議員劉康彥說，棒球場是專業問題，改善進度之所以停滯，是因為停職中的市長高虹安、借調市長室擔任秘書的新竹市工策會副總幹事田政弘執意政治操作，反觀外縣市，比如桃園棒球場也有草皮狀況不佳及積水問題，桃市府卻用很快速度就改善完成，事在人為，希望市府能盡力促成棒球場改善完成。

民進黨議員楊玲宜說，針對竹市棒球場改善重啟案，目前仍等候新竹法院所裁定公正第三方台灣省結構技師公會的鑑定報告，對此，必須要先釐清球場是否有因覆土過重造成地下停車場結構危險的疑慮，這是市府與營造廠雙方對於球場覆土的載重係數沒有共識而引發爭議。

楊玲宜指出，同時，也未見市府主動公布今年4月份委託高雄結構技師公會鑑定報告的全文內容。若要說棒球場最新進度，改善工程不僅停滯不前、連同地下停車場也遭受魚池之殃，影響居民停車權益。

新竹市府曾於上月中開記者會，強調「三進度一呼籲」，市府說，今年4月24日委託高雄委託高雄市結構技師公會審查統包商提送的進版結構計算書，6月6日完成審查報告結果是不符合，且無法滿足混凝土結構設計的規範所規定的強度設計。

第二，統包商明知覆土高度超出原來設計，卻遲不願進場，並向法院提起保全證據的訴訟，市府表達遺憾，除主動追蹤鑑定進度，配合提供資料外，工務處也已完成覆土移除開工前的3大計畫書的核定，9月份也完成地下室臨時支撐。

第三，市府6月25日開第五次體檢會，尊重專家決定，決議以人工草皮作為後續的施作方向，隨後棒球場工程委託規劃設計服務案進入設計審查的階段，於9月19日進行第一次細設審查，預計在年底可以完成細部設計，及預算書圖的核定後，移案工務處。