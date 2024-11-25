關東市場首獲經濟部四星市場榮耀 竹市市場名攤摘48星

經濟部「2024優良市集暨樂活名攤成果展示頒獎典禮」今於台灣省政資料館舉行，新竹市再創佳績，其中，關東市場首次榮獲四星評鑑，成為竹市首座四星市集。此外，關東市場、中央市場、中央商場及西門市場共計四處市場的攤位報名「樂活名攤星等評鑑」，合計摘下48顆星，展現竹市市場文化的迷人風采與深厚底蘊。

代理市長邱臣遠表示，市府近年投入經費進行市場環境改善計畫，已逐漸顯現成效，透過持續的基礎設施升級、地坪修繕、線路更新、導入美學改造攤位營業空間、輔導攤商優化營業模式等具體作為，為攤商和消費者提供更加舒適的環境。

同時，市府輔導攤商參與評比，成功推廣市場品牌形象，刺激消費買氣，也讓市場能見度大幅提升。今年的頒獎結果不僅是對攤商努力的肯定，更是代表竹市轄內公有零售市場文化邁向精進的一大步。誠摯邀請市民支持樂活名攤，透過逛市場、品味在地故事，共同見證新竹傳統市場的華麗轉型與創新發展。

產發處表示，今年的獲獎名攤分布於竹市四大市場，關東市場以規模化的經營模式及乾淨的採購環境脫穎而出，榮獲四星級市場殊榮，成為全市之冠。而中央市場、中央商場、西門市場也有眾多特色攤位榜上有名，其中，關東市場的「連吉肉舖」在本次評比中拔得頭籌拿下4星樂活名攤、中央市場的「有謙蔬果、小炫清燉牛肉麵、畢尼精品服飾行、MIT示範商店 永盛行」都分別拿下三星名攤的肯定。今年的評比中，許多攤商具有在地特色脫穎而出，顯見攤商的用心經營同時也吸引了更多消費者的目光。