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中華隊「英雄們」與桃園淵源深 他籲市府加碼獎金

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
開南大學表示，包括林昱珉、岳東華、邱智呈、曾頌恩、黃恩賜、莊昕諺等球員都曾在該校訓練，他們也為中華隊的勝利做出重大貢獻。圖／校方提供
開南大學表示，包括林昱珉、岳東華、邱智呈、曾頌恩、黃恩賜、莊昕諺等球員都曾在該校訓練，他們也為中華隊的勝利做出重大貢獻。圖／校方提供

世界12強棒球比賽，中華隊以4:0擊敗日本，成功奪冠，其中有6位球員設籍桃園，也有多位球員出身桃園棒球名校，除了母校與有榮焉，多位議員今天也呼籲市府加碼獎金或頒發榮譽市民鼓勵。對此，副市長王明鉅表示將再研議。

台灣奪下隊史首座世界棒球12強賽的冠軍獎座，寫下台灣棒球新歷史，也讓全世界看見台灣棒球的堅強實力，舉國歡騰。

據悉目前設籍桃園的球員包括江坤宇、戴培峰、朱育賢、陳晨威、林立、黃子鵬。此外，林昱珉、岳東華、邱智呈、曾頌恩、黃恩賜、莊昕諺則來自桃園市開南大學。

開南大學表示，6位球員這次表現出色，其中，林昱珉肩負重任，成為新世代王牌投手；岳東華再一次成為12強選手，展現穩定性和實力；邱智呈默默努力，成為中華隊外野新活力；曾頌恩作為台灣大賽的MVP，不當遺珠，成為「巨蛋王」；黃恩賜用數據表現說話，從球僮打進12強；莊昕諺歷經多年起伏，終於成為投手主力。

桃園市議會今天審議預算過程中，議員林志強也為球員發聲，他直言中華隊許多成員都來自原住民族，原住民在有限資源成長茁壯實屬不易，市府應為設籍桃園的球員加碼獎金，這樣的鼓勵最實際。議員黃敬平則表示，多位球員出身桃園棒球名校，除加碼獎金，也應頒發榮譽市民勉勵他們的付出。

原住民 桃園 議員

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