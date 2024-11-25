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中華隊在12強奪冠苗栗唯一棒球場卻將拆 縣府：另覓地蓋球場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣唯一棒球場規格的苗栗市大倫國中分校棒壘球場面臨拆除，縣議員楊明燁為棒球運動請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣唯一棒球場規格的苗栗市大倫國中分校棒壘球場面臨拆除，縣議員楊明燁為棒球運動請命。記者范榮達／攝影

世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，但苗栗縣唯一棒球場規格的苗栗市大倫國中分校棒壘球場面臨拆除，縣議員楊明燁為棒球運動請命，縣府盤點初步選定後龍溪畔高灘地，將會勘啟動後續作業。

世界12強棒球賽昨晚冠軍賽，中華隊4比0完封日本勇奪冠軍，掀起台灣棒球熱潮，縣長鍾東錦第一時間在臉書貼文：「讓台灣再次偉大，謝謝你，中華健兒們！」，一些網友也留言，希望有一座標準標球場，縣議員許櫻萍今天特別穿著類中華隊制服質詢，邀請列席縣府官員一起鼓掌同慶。

苗栗縣現有大倫、照南、頭屋6面棒壘球場，但僅有大倫球場的長、寬度，較符合棒球場規格，其餘都是壘球場規模，因大倫本校區校舍老舊，縣府規畫明年預算2.9億元，後年1億元，易地在大倫分校棒壘球場興建新校舍，楊明燁憂心動工時，棒球運動沒有適當場所，建議調整合併頭屋2面壘球場成棒球場。

縣府教育處長葉芯慧回應，頭屋壘球場2面合併將會研議，縣府也盤點棒球場可能場點力水利處初步提具後龍溪國道3號橋上游的未登錄浮覆地，但後後續還要會勘，評估交通等條件，定案後再爭取體育署補助經費，興建新的棒球場。

楊明燁 議員 運動

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