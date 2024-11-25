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新竹後站夜市營運一年獲高人氣 助犯罪被害人擺攤　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府去年底重啟後站夜市，成為地方話題，每次營業時間都吸引萬人朝聖，熱鬧宛如不夜城。圖／葉証瑋提供
新竹市政府去年底重啟後站夜市，成為地方話題，每次營業時間都吸引萬人朝聖，熱鬧宛如不夜城。圖／葉証瑋提供

新竹人共同的回憶、新竹市「後站夜市」睽違6年於去年底重啟營運，每周二、四開張，後站夜市管委會指出，營運一年多已成為異國美食集散地，從紐西蘭到越南各種特色美食應有盡有，最特別的是，後站夜市更有全國僅有的公益攤位，讓犯罪被害人家屬擺攤營生，減輕家庭經濟壓力。

新竹市政府去年底重啟後站夜市，成為地方話題，市府說，站夜市在歷經與台鐵、轉運站等多方協調、研議後，終於順利回歸，攤販總數約200攤，包含文創一條街與親子樂活遊戲攤，有吃有喝又有玩，每次營業時間都吸引萬人朝聖，熱鬧宛如不夜城。

為何後站夜市如此高人氣？新竹後站夜市管委會主委葉証瑋分析，後站夜市距離新竹火車站步行僅約3分鐘，就在新竹轉運站旁邊，儘管只有每周二、四營業，但因為地點位於市中心、屬交通樞紐位置、周邊汽機車停車場充足，人潮絡繹不絕。

葉証瑋說，有別於一般夜市，後站夜市管理單位有規畫街頭藝人的表演空間，現場獻唱與客人互動為夜市增添更多文藝氣息，氣球藝人與孩童的互動也讓現場親子洋溢著幸福氣氛，更有全國僅有的公益攤位，讓犯罪被害人家屬擺攤維持收入。

葉証瑋說，為刺激買氣，管委會今公布後站夜市美食攻略，包括起源於英國，後來傳到紐西蘭，並成為新鮮海鮮的象徵的紐西蘭特色美食「炸魚薯條」，以及剛推出即大受好評的Amee越南咖啡，還有特別的彩虹公主玩具店，民眾在夜市可用便宜的一番賞價格，就有機會帶走現在最熱門的潮流玩具。另外，民眾只要每周二晚上來夜市消費，就有機會得到摸彩券，之後會抽出高額現金券。

管委會今公布後站夜市美食攻略，包括起源於英國，後來傳到紐西蘭，並成為新鮮海鮮的象徵的紐西蘭特色美食「炸魚薯條」，還有剛推出即大受好評的Amee越南咖啡。圖／葉証瑋提供
管委會今公布後站夜市美食攻略，包括起源於英國，後來傳到紐西蘭，並成為新鮮海鮮的象徵的紐西蘭特色美食「炸魚薯條」，還有剛推出即大受好評的Amee越南咖啡。圖／葉証瑋提供
新竹後站夜市管委會今公布後站夜市美食攻略，包括起源於英國，後來傳到紐西蘭，並成為新鮮海鮮的象徵的紐西蘭特色美食「炸魚薯條」。圖／葉証瑋提供
新竹後站夜市管委會今公布後站夜市美食攻略，包括起源於英國，後來傳到紐西蘭，並成為新鮮海鮮的象徵的紐西蘭特色美食「炸魚薯條」。圖／葉証瑋提供

夜市 新竹 美食

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