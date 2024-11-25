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苗縣稽查美食外送平台 檢驗18件查核9人均「安全」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局近日配合食品藥物管理署執行「美食外送平台稽查專案」，結果出爐皆符合規定。圖／苗栗縣政府
苗栗縣政府衛生局近日配合食品藥物管理署執行「美食外送平台稽查專案」，結果出爐皆符合規定。圖／苗栗縣政府

苗栗縣政府衛生局為落實美食外送平台業者的衛生安全管理，讓民眾在家裡不需出門，也能安心享受美食，近日配合食品藥物管理署執行「美食外送平台稽查專案」，檢驗衛生標準共計18件，外送服務員查核9位，結果出爐皆符合規定。

縣衛生局指出，國人飲食習慣轉變及電商興起，民眾使用網路美食平台APP訂餐日益頻繁，消費爭議也是直線攀升，為強化餐飲業者及美食外送平台外送服務員落實食品衛生管理，專案規畫稽查縣內「與美食外送平台合作之餐飲業者」及「外送服務員」與抽驗，稽查重點包含食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、菜單標示規範、外送服務員衛生、倉儲及保溫箱運輸管制、客訴案件處理及物流管制標準作業程序等項目。

並以高風險食品，如沙拉、涼拌食品、飲料、冰品為優先抽驗，檢驗衛生標準共計18件，同時查核9位轄區內各美食外送平台及餐飲業者自行外送服務員，查核及抽驗結果皆符合食品安全衛生管理法之規定。

衛生局長楊文志提醒，外送員們除了要特別注意行車安全外，也要維持個人良好衛生習慣，在工作期間手部要經常清潔消毒，外送箱內設置隔板或杯架，區分冷、熱食以避免交叉污染及預防溫度驟變變質。

同時建議民眾不論在實體通路或外送平台購買或訂購餐食，應選擇信譽良好的商家，注意包裝有無破損滲漏，送達的餐點應盡快食用完畢，如未能立即食用應存放於冰箱保存，以避免微生物滋生，才能食的安心又放心。

外送員 美食 衛生局

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