快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

慶12強賽奪金 竹北燈綻放「台灣棒球藍光束」慶賀

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市今天宣布，「竹北燈」將綻放台灣隊的球衣主色藍光束腰燈，為台灣棒球喝采。圖／市公所提供
新竹縣竹北市今天宣布，「竹北燈」將綻放台灣隊的球衣主色藍光束腰燈，為台灣棒球喝采。圖／市公所提供

2024年世界12強棒球錦標賽冠軍賽，台灣隊以4比0完封強敵日本隊，不僅打破對手連續27場國際賽不敗神話，創下台灣首次奪得冠軍的輝煌成就。為了向台灣英雄致敬，新竹縣竹北市今天宣布，「竹北燈」將綻放台灣隊的球衣主色藍光束腰燈，為台灣棒球喝采。

竹北市長鄭朝方透露，他昨晚與多數市民一樣，屏息關注直播畫面為Team Taiwan加油，並見證歷史時刻，當再見雙殺時，他甚至從座椅上跳起來激動歡呼。然而台灣隊的勝利提醒大家，唯有透過扎實的努力與永不放棄的追求，最終才能以實力震撼世界，也才能真正贏得尊重。這種精神正是竹北推動體育發展的核心價值。未來，本所將持續完善運動場域建設，提供更多青少年接觸高水準體育的機會，讓夢想從竹北起飛。

鄭市長進一步表示，為慶祝台灣隊締造的輝煌時刻，竹北市首次響應以城市亮燈方式應援體育活動，希望為台灣隊的努力留下永恆的紀念。今天起至12月24日為期一個月，從頭前溪到鳳山溪的中華路段「竹北燈」將綻放象徵台灣棒球隊球衣主色的藍色光束腰燈，讓市民朋友、用路人感受城市與體育精神的結合，一同感受竹北的應援熱潮，也向所有關注賽事的市民共享這屬於全台灣的榮耀。

台灣隊此次展現的高水準表現令人讚歎！其中有不少來自大新竹地區的球員，像是郭俊麟、林凱威、朱育賢、王志煊等人都為家鄉增光。而這場令人熱血沸騰的比賽，不僅讓國際棒壇見證台灣的實力，也重新定義了Team Taiwan在世界體育舞台上的地位。

北市 竹北 體育

延伸閱讀

12強賽／林凱威成功關門 直呼慶幸球打給朱哥

12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

12強賽／奪12強冠軍 外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

相關新聞

台茂又汙染大坑溪 最重罰600萬

桃園市蘆竹區大坑溪汙染頻傳，環保局汙染監控中心前天再度接獲檢舉，溪水出現白色泡沫汙染，隨即派員稽查並蹲點埋守，發現竟是知...

超狂賀奪金 遊樂園「與中華隊球員、教練同名」入園免錢

中華隊成功奪下2024 WBSC 12強冠軍，各界紛紛祭出慶祝優惠！「六福村」也宣布針對與中華隊任一球員、教練同名同姓者...

慶12強賽奪金 竹北燈綻放「台灣棒球藍光束」慶賀

2024年世界12強棒球錦標賽冠軍賽，台灣隊以4比0完封強敵日本隊，不僅打破對手連續27場國際賽不敗神話，創下台灣首次奪...

馬拉松第5名是代跑還上台領獎 竹市府：明正式移除違禁選手成績

新竹城市馬拉松本月17日起跑，卻有跑友向市議員曾資程投訴，指全馬女子組總排名第五名的跑者是「代跑」，不但上台領獎還影響到...

12強對戰日本超熱血 張善政宣布辦中華隊「英雄見面會」

中華隊挺進世界12強冠軍賽，成績亮眼，目前更以4:0領先日本。桃園市長張善政稍早在市府前廣場直播派對宣布，已與樂天桃猿協...

大溪花卉農遊百萬參訪創花海經濟 花田裝置藝術延至12/1

桃園市2024大溪水岸花卉農遊至今天結束，今年花田面積比往年更大，打造主題公仔及複雜的花田圖騰，增加拍照互動性受歡迎，9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。