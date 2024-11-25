慶12強賽奪金 竹北燈綻放「台灣棒球藍光束」慶賀

2024年世界12強棒球錦標賽冠軍賽，台灣隊以4比0完封強敵日本隊，不僅打破對手連續27場國際賽不敗神話，創下台灣首次奪得冠軍的輝煌成就。為了向台灣英雄致敬，新竹縣竹北市今天宣布，「竹北燈」將綻放台灣隊的球衣主色藍光束腰燈，為台灣棒球喝采。

竹北市長鄭朝方透露，他昨晚與多數市民一樣，屏息關注直播畫面為Team Taiwan加油，並見證歷史時刻，當再見雙殺時，他甚至從座椅上跳起來激動歡呼。然而台灣隊的勝利提醒大家，唯有透過扎實的努力與永不放棄的追求，最終才能以實力震撼世界，也才能真正贏得尊重。這種精神正是竹北推動體育發展的核心價值。未來，本所將持續完善運動場域建設，提供更多青少年接觸高水準體育的機會，讓夢想從竹北起飛。

鄭市長進一步表示，為慶祝台灣隊締造的輝煌時刻，竹北市首次響應以城市亮燈方式應援體育活動，希望為台灣隊的努力留下永恆的紀念。今天起至12月24日為期一個月，從頭前溪到鳳山溪的中華路段「竹北燈」將綻放象徵台灣棒球隊球衣主色的藍色光束腰燈，讓市民朋友、用路人感受城市與體育精神的結合，一同感受竹北的應援熱潮，也向所有關注賽事的市民共享這屬於全台灣的榮耀。

台灣隊此次展現的高水準表現令人讚歎！其中有不少來自大新竹地區的球員，像是郭俊麟、林凱威、朱育賢、王志煊等人都為家鄉增光。而這場令人熱血沸騰的比賽，不僅讓國際棒壇見證台灣的實力，也重新定義了Team Taiwan在世界體育舞台上的地位。