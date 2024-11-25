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台茂又汙染大坑溪 最重罰600萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，出現不明藍灰色廢水，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，出現不明藍灰色廢水，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供

桃園市蘆竹區大坑溪汙染頻傳，環保局汙染監控中心前天再度接獲檢舉，溪水出現白色泡沫汙染，隨即派員稽查並蹲點埋守，發現竟是知名的台茂商場排出藍灰色廢水。環保局查出台茂是累犯，因未依規操作，依水汙法告發最高可處600萬元。

台茂回應，針對環保局稽核指正事件，已於當日完成改善，並新增曝氣沉砂槽及接觸氧化槽的溶氧量紀錄，確保操作流程符合許可證登記事項及相關規範；公司每天均依標準程序記錄放流槽溶氧量，將進一步強化內部管理機制。

龜山區大坑溪本月初才被發現有大量泡沫，環保局當時查獲2家洗衣業者未依規定排放廢水，依法告發要求限期改善，但不到1個月，蘆竹區大坑溪近日頻繁出現白色泡沫汙染，陳情不斷。

環保局指出，前天派員稽查檢視水色呈藍灰色，涵管下方已無泡沫產生，稽查人員循線至涵管上游的台茂商場汙水放流口蹲點，沒多久就發現該放流口下方排出藍灰色廢水，與陳情的廢水樣態相符，已採水送驗，另現場發現廢水未依許可證登記事項運作，先依水汙法第14條告發。

環保局稽查科長李鴻祥說，今年3月8日台茂商場就有不合格處分在案，因本月多次接獲陳情，11日即鎖定台茂商場嫌疑重大，當天於該商場放流口採水送驗，經檢驗後超過放流水標準不符規定，依違反水汙法第7條告發，前天循線查獲，送驗結果若仍不符規定將再度告發，最高可處2000萬元。

「大企業不該為了賺錢造成環境汙染。」議員錢龍說，除要求企業善盡責任，環保局近期對於大廠排放汙染也疲於奔命，南北桃園案件都是同一批稽查人員負責，盼市府擴充量能，加速稽查也減輕人員壓力。

環保局指出，已要求業者限期改善，未完成改善者，將按次處罰；情節重大者將要求停工或停業。針對大坑溪沿岸水汙染事業，環保局將以專案稽查方式，嚴格稽查取締。

桃園 環保局 監控

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