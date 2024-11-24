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馬拉松第5名是代跑還上台領獎 竹市府：明正式移除違禁選手成績

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹城市馬拉松本月17日起跑，卻傳出有跑者是「代跑」，不但上台領獎還影響到正常名次。圖／新竹市府提供
新竹城市馬拉松本月17日起跑，卻傳出有跑者是「代跑」，不但上台領獎還影響到正常名次。圖／新竹市府提供

新竹城市馬拉松本月17日起跑，卻有跑友向市議員曾資程投訴，指全馬女子組總排名第五名的跑者是「代跑」，不但上台領獎還影響到正常名次，相關單位卻不聞不問。對此，教育處回應，第一時間接獲消息後便積極處理，陸續確認各項環節，將於明日（25日）正式移除違禁選手成績。

曾資程說，馬拉松賽事因有名次及保險緣故，基本上是嚴禁代跑的，若在活動過程發生事故受傷，保險公司是不理賠，代跑者跑進總排上凸台領獎，更是影響比賽的公平性。

教育處說明，依競技體育規範，選手於比賽當場對成績有疑義，應依從大會規章辦理，於時間內繳交相關費用辦理申訴，此為維持賽事正常運作及避免爭議濫行的通行規定；一般馬拉松跑者均有常識認知，放棄成績應向大會裁判或成績異常區聲明，以免影響其他跑者權益，當日成績異常區設有大旗標誌，現場亦有走動背有旗幟之服務員可供詢問。

教育處指出，活動當日，大會並未接獲跑者提出異議，故各項獎典持續進行，而該名代跑人雖有簽放棄領獎品聲明，卻仍以被代跑者之名字簽領獎盃，所以當下獎典組無法判斷該人員為代跑而不予頒贈獎盃。

教育處表示，大會於11月19日於客服留言得知此代跑申訴訊息後，經過核對報名資料及影片確認事實，11月20日下午2時52分，大會回覆檢舉人代跑確認，11月21日續行確認各項環節，完成後於11月23日在官網公告共計2位違禁選手資料，並將於11月25日正式移除違禁選手成績。

教育處與永悅健康共同表示，新竹城市馬拉松是一場與自我挑戰的具技競體育性質賽事，於官方網站上即有說明賽事之規則，參賽之跑者應以誠信為本，堅守體育精神，完成賽事，相關規範均有言明禁止代跑及資格轉讓，而仍有跑者未能尊重賽事，挑戰並違反大會規章，影響賽事名譽及眾多跑者權益，深表遺憾，如造成大會損失，大會將求償產生的費用與損失，並依規公佈代跑者及被代跑者姓名、影像並禁賽一年。

新竹 馬拉松 體育

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