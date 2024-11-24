12強對戰日本超熱血 張善政宣布辦中華隊「英雄見面會」

中華隊挺進世界12強冠軍賽，成績亮眼，目前更以4:0領先日本。桃園市長張善政稍早在市府前廣場直播派對宣布，已與樂天桃猿協調，待下周球員們凱旋歸國，將舉辦英雄見面會，歡迎大家共襄盛舉。

世界12強棒球賽冠軍戰今晚在東京巨蛋登場，五局上林家正轟出一發陽春全壘打，接著陳傑憲再轟出三分砲，目前比分來到4:0。

響應世界12強棒球賽，桃市府連續兩日於府前廣場舉辦直播派對，現場座無虛席。今晚與日本對戰金牌戰，張善政也與所有球迷們一同於大螢幕前，觀賞緊張刺激的賽事。