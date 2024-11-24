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12強對戰日本超熱血 張善政宣布辦中華隊「英雄見面會」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中華隊挺進世界12強冠軍賽，桃園市長張善政宣布，待下周球員們凱旋歸國，將舉辦英雄見面會。圖／市府提供
中華隊挺進世界12強冠軍賽，桃園市長張善政宣布，待下周球員們凱旋歸國，將舉辦英雄見面會。圖／市府提供

中華隊挺進世界12強冠軍賽，成績亮眼，目前更以4:0領先日本。桃園市長張善政稍早在市府前廣場直播派對宣布，已與樂天桃猿協調，待下周球員們凱旋歸國，將舉辦英雄見面會，歡迎大家共襄盛舉。

世界12強棒球賽冠軍戰今晚在東京巨蛋登場，五局上林家正轟出一發陽春全壘打，接著陳傑憲再轟出三分砲，目前比分來到4:0。

響應世界12強棒球賽，桃市府連續兩日於府前廣場舉辦直播派對，現場座無虛席。今晚與日本對戰金牌戰，張善政也與所有球迷們一同於大螢幕前，觀賞緊張刺激的賽事。

張善政表示，2024世界棒球12強賽冠軍戰今晚登場，相信所有球迷透過直播觀看賽事一定不夠過癮，因此市府已與樂天桃猿協調，待下周球員們凱旋歸國，將舉辦英雄見面會，屆時歡迎所有球迷朋友共襄盛舉，一起「桃園挺桃猿」。

中華隊挺進世界12強冠軍賽，桃園市政府舉辦直播派對，現場座無虛席。圖／市府提供
中華隊挺進世界12強冠軍賽，桃園市政府舉辦直播派對，現場座無虛席。圖／市府提供

世界棒球12強 中華隊 張善政 直播

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