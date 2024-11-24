大溪花卉農遊百萬參訪創花海經濟 花田裝置藝術延至12/1

桃園市2024大溪水岸花卉農遊至今天結束，今年花田面積比往年更大，打造主題公仔及複雜的花田圖騰，增加拍照互動性受歡迎，9天活動累積估計上百萬人次參訪，市府農業局今天下午表示，花田景觀高台今天拆除，花田和精彩裝置藝術保留至12／1，繼續供遊客拍照打卡留念。

大溪水岸花卉農遊趣本月16日起，在桃園大溪月眉休閒農業區舉辦至今天結束，今年花田面積較往年增加一倍達12公頃，首度由市府農業局自行主導，打造農產公仔「插花」迎賓，花田圖騰創意融入農產，農民打造美麗花海，打出「桃園好農」品牌，吸引大批遊客賞花看景，為地方帶來商機。

大溪花田面積大，圖騰更加複雜，特別的是樂天棒球隊吉祥物創意出現花田，圖騰清楚全無失真，連樂天啦啦隊隊員看見也佩服農民的栽植技術，來自台中喜好攝影的黃先生說，大溪農遊花海與其他地區花海不同，農民利用稻田當畫紙等比放大200公尺，用綠肥花卉波斯菊及百日草在田裡圖騰令人驚嘆，讓攝影愛好者享受攝影樂趣。

市府農業局長陳冠義表示，今年大溪水岸花卉農遊花海，結合桃園農產，將黑毛豬、水蜜桃、蓮藕、乳牛、綠竹筍特產，全都變成圖騰與公仔，讓民眾漫步花田尋寶趣，成功打響桃園農產知名度，更被許多攝影愛好者稱讚，設計圖騰最用心，創造另類花田經濟學。