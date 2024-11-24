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台北聯大城市論壇4校結盟成果 蕭美琴：在世界上架台灣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北聯合大學系統校友聯合會今天下午於張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，蕭美琴副總統（中）現身開幕鼓勵學子。圖／國立台灣海洋大學提供
台北聯合大學系統校友聯合會今天下午於張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，蕭美琴副總統（中）現身開幕鼓勵學子。圖／國立台灣海洋大學提供

台北聯合大學系統校友聯合會今天下午於張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，除了探討SDGs、AI、USR這三項議題的結合，除蕭美琴副總統現身鼓勵學子，教育部次長葉丙成、數位發展部部長黃彥男專題演講談「智慧國家」願景，讓現場學生大呼過癮。

AI浪潮席捲全球，台灣在半導體及智慧科技等前瞻領域打下良好根基，在產業鏈和人才兩大優勢條件下，未來AI與永續發展結合的遠景更值得期待。

台北聯合大學系統校友聯合會今天下午1時30分，於張榮發基金會舉行「2024台北聯大城市論壇」，探討SDGs、AI、USR這三項議題的結合。

蕭美琴致詞表示，台北聯大各校在專業上高度互補，畢業後也持續學習交流的精神令人敬佩，台灣在全球AI浪潮中扮演一個關鍵的角色，不只是硬體跟晶片製造，在科技、教育、生態、醫療等各個專業領域也都可以成為AI應用上的領航者，跨領域、跨專業甚至是跨世代的合作共同的一起推動。政府將全力作為大家的後盾，從法規政策、資源配置到國際連結，跟大家一起往前走，在世界上架台灣。

海大校長許泰文表示，今年是台北聯大四校結盟的10周年，在大家共同努力合作下，四校的校友人數已經超過30萬人，各專業領域皆有卓越表現及成就，並感謝海大校友總會總會長林見松主辦這次論壇。

林見松說，期望藉由論壇響應政府培育AI人才與推動永續發展的政策，透過知識、技術與資源的交流，促進人工智慧與社會、環境和經濟的共同成長，實現永續發展的目標。

AI、USR、SDGs等議題是未來趨勢，北聯大系統關注現代青年在這三項議題的結合與深化，過去曾舉辦多場活動、講座、工作坊等，培養青年深入接觸這些議題，協助成為相關領域人才。

這次論壇分享主題也圍繞在這三項議題的結合，葉丙成及黃彥男專題演講，揭示「智慧國家、數位島嶼」願景，以及政府如何積極推動六大核心戰略產業，藉由政策引導、培養AI人才，加速產業轉型及國際市場布局，強化國家數位韌性。

永續 願景 黃彥男

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