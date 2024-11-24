避免重複開單！桃園違停「白單」全面電子化 12月新流程一次懂

桃園市長張善政上任以來以推動「智慧桃園」為主軸，以智慧科技解決城市問題，桃園市警察局自12月1日起將推動交通違規逕舉通知單全面電子化以方便管理；為讓同仁能熟悉使用流程，蘆竹警方也在上周辦理4天講習，讓基層對電子違規逕舉通知單使月流程更順手。

許多民眾都有違規停車遭開單經驗，如果駕駛當下不在場，警方就會先開出「違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）」置放於違停車輛上，後續才會寄發「舉發違反道路交通管理事件通知單（俗稱紅單）」正式裁罰，放置標示單是為了避免同一違規停車行為未逾2小時，遭不同員警重複舉發而產生民怨，標示單並非法令規定表格，僅供執勤人員辨識用，對民眾不具拘束力，即使員警沒有放置標示單，只要違規行為屬實，仍會遭到舉發。

過往桃園市警察局白單的處理流程是員警在現場以手寫方式開立，現行則以手持藍芽印表機列印電子白單，之後返所將資料、違規照片上傳逕舉系統後再寄發正式的紅單，為簡化製單流程，預計12月1日起比照其他縣市警察局白單全面電子化，員警於違規現場使用警用小電腦開立白單及拍照，後續將由警政系統自動進行白單轉換紅單作業，節省時間也避免紙本白單弊病。