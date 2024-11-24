聯合盃桃園初賽頒獎典禮 張善政：人工智慧難取代人心

第十八屆聯合盃全國作文大賽桃園初賽今天在南崁高中舉行頒獎典禮，本次共有2010位學生參與，210人獲獎。桃園市長張善政致詞時強調，雖然人工智慧已能進行基本的文字創作，但人類最可貴的同理心仍難以取代，「文章不只要有文辭之美，更要有打動人心的內容與真摯的感情。」

本屆聯合盃作文大賽桃園初賽共設置國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組等6個組別，每組均選出1至5名及佳作30名。

張善政頒獎時提到，人類最可貴的同理心，至今人工智慧仍難以複製，人工智慧能夠透過網路資料創作文章，但好的寫作不僅需要優美文字，更重要的是有深刻的見解、真摯的感情，以及打動人心的力量。

他也打趣地說，人工智慧可以算出數學題的正確答案，但身為丈夫最應該做的是支持和認同太太，就算太太說「五加二等於八」也要說是對的，這正是人類獨有的同理心展現。

教育局長劉仲成強調閱讀與寫作相輔相成，若每天投入25分鐘閱讀，以八萬字計算，一年至少可完成40本書的閱讀量。他建議學生根據個人興趣選擇閱讀方向，透過持續性的廣泛閱讀，培養專業素養。

雙胞胎兄弟謝季耕、謝季耘在本次初賽分別獲得高中職組第一、二名。兩人早從小學三年級就開始參與作文比賽，多年來持續不懈，在各項賽事中脫穎而出。其中，謝季耕著重收集特殊詞彙，謝季耘則偏好研讀余秋雨等名家作品，從中汲取寫作素材與價值觀。