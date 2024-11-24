桃園客家菜包最好吃 副市長：蘿蔔節傳承土壤到餐盤

桃園市2024平鎮區農會首屆蘿蔔節今天上午登場，副市長蘇俊賓與農友、南勢國小學生上千人一起製作蘿蔔絲菜包、醃蘿蔔，推廣食農教育，蘇俊賓說，全台最好吃的的客家菜包在桃園，透過蘿蔔節傳承「從土壤到餐盤」農事體驗，讓下一代了解在地農業文化。

蘿蔔是許多客家料理所使用的代表性食材，客家菜包、醃蘿蔔都是客家鄉親日常愛吃的食物，平鎮農會繼去年辦理千人踩酸菜活動，今年平鎮舉辦第一屆蘿蔔節，千人一起現場製作客家菜包、醃蘿蔔DIY及農田巡禮等豐富多彩的農事體驗，還有健康舞帶動千人暖身，蘇俊賓等人拔蘿蔔，下場做菜包和醃蘿蔔，場面熱鬧。

蘇俊賓表示，去年和大家一起千人踩酸菜，今年也是人生第一次做客家菜包，桃園種植全台灣最好吃的蘿蔔，面積15公頃、白蘿蔔年產量32萬公斤，是桃園重要的農特產，全台灣最好吃的客家菜包就在桃園，平鎮農會與市府農業局合作，往下扎跟推廣食農教育，讓下一代吃的到餐桌上食物、了解在地農業產銷與文化。