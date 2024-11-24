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避免影響開發桃竹苗大矽谷 桃園率先通盤檢討國土計畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市率全國之先，重新檢視2021年公告的國土計畫專案，避免國土計畫法明年5月上路後影響開發。圖／桃園市都發局提供
桃園市率全國之先，重新檢視2021年公告的國土計畫專案，避免國土計畫法明年5月上路後影響開發。圖／桃園市都發局提供

國土計畫法將於明年5月上路，為避免5年後縣市國土計畫通盤檢討才能重新調整開發，桃園市率全國之先，重新檢視2021年公告的國土計畫專案，並納入2023年才提出的桃竹苗大矽谷、龍科擴等旗艦產業發展政策，12月起下鄉說明，待明年1月彙整後送內政部審議。

國土計畫法時程分為3階段，第1階段全國國土計畫、第2階段各縣市國土計畫已分別在2018年、2021年公告實施，國土功能分區圖須於明年完成，國土計畫法明年5月上路。

都發局表示，各縣市國土計畫已於2021年公告實施，國土計畫制度明年施行後，未來開發建設若不屬於各縣市國土計畫未來發展地區範圍，將不得開發，只能待5年後縣市國土計畫通盤檢討重新調整。

為補足2021年桃園市國土計畫版本不足之處，同時因應中央2023年提出的桃竹苗大矽谷、龍科擴等旗艦產業發展政策，桃園市率全國之先辦理國土專案通盤檢討，重新檢視原本畫設的範圍。

都發局表示，市府內已跨機關密集開會檢討各級產業用地需求，或新交通建設產生的土地轉型與利用等，避免重大交通節點周邊開發困難，目前通盤檢討報告已初步完成，將於12月陸續到13行政區辦理13場說明會廣納民意，希望以每周2到3場速度完成，預計明年1月將全案成果及公聽會意見彙整後，提付桃園市國土計畫審議會審議。

都發局表示，審竣後會將最新成果連同桃園市國土功能分區圖，一併報送內政部審議，以求明年國土制度上路時，落實計畫空間有序利用，兼顧桃園在地發展，並達到國土計畫指導與功能分區圖一致。

國土功能分區圖 國土計畫法 桃園

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