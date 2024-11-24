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竹市奪金安獎7項大獎 交通工程全國第2組第一名兩連霸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全國交通安全最高榮譽的2024年「金安獎」得獎名單近日揭曉，新竹市獲7項大獎，其中，市府已連續2年在交通工程第2組得到第一名。圖／新竹市府提供
全國交通安全最高榮譽的2024年「金安獎」得獎名單近日揭曉，新竹市獲7項大獎，其中，市府已連續2年在交通工程第2組得到第一名。圖／新竹市府提供

全國交通安全最高榮譽的2024年「金安獎」得獎名單近日揭曉，新竹市獲7項大獎，包括達標獎、交通工程全國第2組第一名、交通安全教育全國第2組第一名；另外，西門國小、香山高中國中部、南寮國小主任徐敬嵐、新竹國小志工蘇國安也都獲相關獎項。

市府交通處長倪茂榮說明，市府已連續2年在交通工程第2組得到第一名，市府持續透過縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎、檢討車道配置及增設偏心左轉車道等改善方式，確保駕駛行車視野無阻礙，車流動線減少交織，減少衝突點，提供竹市交通安全環境。

倪茂榮說，今年市府持續積極向中央爭取補助經費，目前慈雲路、介壽路及多處危險路口改善工程正在發包中，也透過橫向聯繫統整各局處需求，爭取中央補助共10案、總經費約2.3億元，辦理改善行人安全環境。

倪茂榮指出，市府跨局處合作，利用路平計畫全面檢討不合宜標線，縮減車道寬度、縮小轉彎半徑、行穿線退縮、增加偏心車道及畫設標線人行道等措施，另外，為降低省道交通事故率，將不合宜的分隔島缺口，進行縮小或封閉，從根源改善問題，避免車輛為了方便而迴轉，降低不可避免的事故風險。

教育處長林立生表示，竹市教育小組已連續五年獲交通部金安獎肯定，今年更獲交通安全教育全國第2組第一名，實屬不易。交通基礎設施方面，112年度市府配合內政部國土管理署的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，推動通學步道改善工程，共有24所學校獲補助，總核定金額達4億6800萬元。2024年市府啟動南區安心通學專車規畫，通過專車接送的方式解決南區學生的通勤問題，同時減輕家長的接送負擔。

獲金安獎縣市組國小特優殊榮的西門國小校長許慶恭指出，由於學校人數眾多且緊鄰市區的重要路段，上放學時段經常出現汽機車及家長等候人數過多，造成嚴重的交通壅塞。因此，學校積極推動人車分流及接送區的調整，並改善了北大路的交通壅塞情形，學校還藉由步道改善工程優化了整體的車輛接送區。

贏得「金安獎」縣市組國中組特優的香山高中校長洪碧霜表示，汀甫圳第十四支線簡易通學路是由香山高中學生發起的公民運動，旨在爭取更加便捷的通學道路，並引起更多人對道路安全議題的關注。

教育處指出，榮獲導護老師績優獎的南寮國民小學徐敬嵐主任，長期致力於培養交通安全的種子，不論晴雨始終堅守導護崗位，無論早中晚全力守護孩子們的交通安全。今年她還在靖娟基金會的交通安全記者會中，擔任教師代表，分享了校園交通安全教材的使用心得。另一方面，榮獲導護志工績優獎的蘇國安，已新竹國小擔任導護志工達26年之久，每天不畏風雨，準時到校執行導護工作，堅持守護新竹國小學生在上下學時段的安全。

竹市金安獎得獎人 （由左至右）為南寮國小主任徐敬嵐、西門國小主任駱采穎、教育處科長李怡君、交通處秘書陶穎奇、香山高級中學國中部校長洪碧霜、新竹國小導護志工蘇國安。圖／新竹市府提供
竹市金安獎得獎人 （由左至右）為南寮國小主任徐敬嵐、西門國小主任駱采穎、教育處科長李怡君、交通處秘書陶穎奇、香山高級中學國中部校長洪碧霜、新竹國小導護志工蘇國安。圖／新竹市府提供

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