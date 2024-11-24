「即使身體有限制，心態不應有任何障礙」 竹縣表揚39名身障楷模

新竹縣府今與新竹縣肢體障礙協會共同舉辦「2024年國際身心障礙者日暨身心障礙楷模表揚活動」，表揚22名身心障礙楷模及17名身障家屬楷模，其中，橫山鄉身心障礙協會會員戴金財雖因事故導致行動不便，但憑藉豐富的五金知識經營攤販，以積極態度實現自我價值。

今活動接受表揚的戴金財說，「即使身體有限制，我們的心態不應該有任何障礙，只要努力付出，生活就能充實有意義。」

另外，就讀新豐國小的自閉症學童林品綸擁有一雙獨特的彩色眼睛和繪畫天賦，林品綸雖然語言表達有障礙，但她樂於助人、勇於嘗試，不僅在繪畫比賽屢獲佳績，更榮獲國語日報小作家證書，展現堅強學習精神。

身為聽損兒童家長的劉喬温，不僅全心投入孩子的聽語治療，更在孩子成長後投身志願服務，以自身經驗鼓勵其他聽語障家庭，展現無私奉獻精神。

活動由社會處長陳欣怡代表縣長楊文科表揚，陳欣怡指出，楊文科很重視身心障礙者權益，也盡力支持各項活動、福利。透過身心障礙者的人生故事，體會有愛無礙，縣府與議會也都願意支持，今年度的社福預算約52億，明年預算也有成長，期望達到友善共榮的願景。