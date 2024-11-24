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台茂頻排廢水汙染桃園大坑溪 環保局：最重罰2000萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供

桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭民眾陳情白色泡沫汙染，桃園市環保局汙染監控中心昨再度接獲檢舉，到場稽查發現鄰近的台茂商場竟排出藍灰色廢水，由於該公司未依許可證登記事項運作，環保局表示將依違反水汙染防治法第14條第1項規定告發，並依同法第45條處6萬元以上600萬元以下罰鍰。

環保局表示，昨派員到場稽查時，檢視水色呈藍灰色，涵管下方已無泡沫產生，研判廢水已排放完畢，但稽查人員鍥而不捨追查，循線至涵管上游的台茂商場汙水放流口蹲點等待，沒多久稽查人員就發現該放流口下方又有藍灰色廢水排出，與陳情內容指稱的廢水樣態相符，稽查人員隨即採水後送驗。

環保局表示，大坑溪近日多次遭民眾陳情，本月11日即已鎖定台茂商場嫌疑重大，當日隨即於該商場放流口採水送驗，經檢驗後超過放流水標準不符規定，依違反水汙染防治法第7條告發並依同法第40條處分，昨日又再度接獲民眾通報後，稽查人員發現台茂商場汙水放流口殘留廢水與大坑溪廢水樣態相符，稽查人員發現現場操作未依許可證登記事項運作，違反水汙染防治法第14條告發。

環保局表示，稽查人員已再度採水送檢，一旦送驗確認該公司排放汙水又不符合規定，將再依違反水汙染防治法第7條第一項規定告發，並依同法第40條規定最高可處2000萬元以下罰鍰，同時要求限期改善，未完成改善者，將按次處罰；情節重大者將要求停工或停業；必要時得廢止水汙染防治許可證或勒令歇業。

桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區大坑溪近日頻遭檢舉汙染，桃園市環保局稽查發現汙染源是鄰近的台茂商場。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局 監控

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