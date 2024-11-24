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綠色旅遊加企業ESG指標 苗栗11休閒農業區推遊程

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供
縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供

綠色旅遊正夯，苗栗縣內11處休閒農業區結合企業ESG指標，量身打造推出行程，日前第一波踩線團台灣科學園區科學工業同業公會，獲得熱烈回響，個個都認為難得的體驗。

縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，獲農業部農村發展及水土保持署，日前安排台灣科學園區科學工業同業公會，三灣梨鄉、南江、雙潭、黃金小鎮、湖東等休區踩線體驗。

其中，苗栗山城文化主軸的「夜森活體驗趣」主題，第一天先到三灣梨鄉探索茶油生產、品嘗茶油料理，再到南庄鄉南江體驗原住民與客家文化融合的「原民夜森活」餐會，體驗最CHILL的南江；第二天到三義鄉雙潭體驗工藝文化、品嘗客家特色美食。

此外，走進客家庄，今年獲得金牌農村銀獎的公館黃金小鎮因為穿龍圳水路縱橫，不僅造就農業環境，巧軒餐館以公館鄉農會石牆家政班為主體而成立的田媽媽團隊，餐館內食材以當地生產為主，主打當地客家菜及特色創意料理，還到喜妹娜哇稻草民俗藝品體驗特色稻草編織。

西湖鄉湖東休區，近年來積極推動綠色運具旅遊，騎著遊園車，乘著西湖的涼風，走進湖東老街看看純樸的店仔街，享受西湖人文旅行及有機農業、休閒採果及農事體驗，不只提供遊客租用遊園車遊覽休區，更與企業合作推出電輔車遊湖東方案，讓農村旅遊有更多選擇。

縣府指出，苗栗是農業大縣，11個休區皆有代表性的農業旅遊特色，企業團體到苗栗放慢腳步，用心感受農村生活的慢步調，認識農村人文地產，達到共好與雙贏的合作模式，詳情可洽農業處休閒農業科。

縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供
縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供
縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供
縣府輔導11處休區呼應企業ESG指標，規畫主題式綠色旅遊，日前踩線團反應熱烈。圖／苗栗縣政府提供

創意料理 客家文化 綠色運具

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