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捐助破百萬元！龜山義消認養家扶兒童 傳愛22年不間斷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市龜山義消分隊自2003年起認養家扶基金會5名幼童，迄今已逾22年，昨獲頒「國內兒童20年認養人」獎項。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山義消分隊自2003年起認養家扶基金會5名幼童，迄今已逾22年，昨獲頒「國內兒童20年認養人」獎項。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山義消分隊自2003年起認養家扶基金會5名幼童，迄今已逾22年，9名成員每年共捐助總額7萬2千元，已累積破百萬元，昨龜山義消獲頒「國內兒童20年認養人」獎項，感謝成為弱勢兒少最有力的後盾。

桃園市龜山義消分隊昨榮獲財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會邀請，至台中市東海大學出席「2024家扶全國認養人表揚大會」，由義消分隊長李德村代表受獎，獲頒「國內兒童20年認養人」獎項，感謝幫助需家庭扶助個案的長期付出。

自2003年起以「桃園市龜山義消分隊」名義認養家扶基金會5名幼童迄今已逾22年，成員包含義消分隊長李德村、義消中隊長詹廣森、義消大隊幹事侯恒如、前義消特搜大隊長卓國令、前義消大隊總幹事劉金樹、前義消小隊長林金燈、顧問吳誌明、教授蔡中志、胡錦祥等9位成員的支持及參與，每人每年捐助8000元，總額達72000元，長期認養家扶基金會桃園家扶中心5位弱勢孩童。成員們相信善會循環，大家將會秉持愛心與奉獻的精神，繼續支持桃園家扶中心及周遭需幫助的弱勢群體，為社會盡一份心力，成為弱勢兒少最有力的後盾。

義消分隊長李德村表示，生命因認養兒童而更有意義，每當收到認養孩子們的感謝卡或圖畫時，都讓他感到非常溫馨；自己堅持22年不變的善心是一件平凡的事，期望能夠推己及人，影響更多的人來關心這個社會並加入公益行列，讓愛心繼續傳遞下去，即使在寒冬中仍能感受社會許多的溫暖。

家扶基金會 桃園 認養

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