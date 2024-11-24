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埔頂二路地磚破損障礙物多 竹市重劃區優化人行道

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府接獲民眾反映，規畫相關單位優化步行空間，不但將人行道拓寬，並把路燈、電箱遷移及消防栓下地，今宣布正式完工，還路於民。圖
市府接獲民眾反映，規畫相關單位優化步行空間，不但將人行道拓寬，並把路燈、電箱遷移及消防栓下地，今宣布正式完工，還路於民。圖

新竹市埔頂二路為早年光埔一期自辦重劃設置，因年久失修，除部分地磚嚴重損壞，還有路燈、電箱及消防栓等設施阻擋，加上部分商家與住戶違規設置斜坡道，阻礙行人通行，市府接獲民眾反映，規畫相關單位優化步行空間，不但將人行道拓寬，並把路燈、電箱遷移及消防栓下地，今宣布正式完工，還路於民。

市府指出，為提供埔頂二路路段居民及用路人良好的行走環境，市府針對人行道地磚殘破不堪，路燈、電箱及消防栓等阻礙行人通行，且空間不足之現狀，進行改善工程程，將人行道鋪面、路口行穿線、道路附屬設施等重新規畫，由原人行道磚鋪面改以紙模地坪工法施作，更為美觀耐用，並在條件許可情形下拓展人行空間，將人行道寬度從原本約1.75m至2m，拓寬至2m至3m，並將路燈、電箱遷移及消防栓下地，確保人行空間暢通。

工務處表示，在埔頂二路的行人道改善過程中，市府積極聆聽地方居民意見，全面整頓私設車行坡道造成的混亂情況。針對有需求的民眾，要求依法提出申請，經核可後統一納入此次工程設置，兼顧市容整潔與無障礙設施需求。此外，於轉彎處增設車阻裝置，不僅有效促使駕駛減速過彎，也避免車輛占用人行道，進一步保障行人安全。

市府強調，這次工程有效擴大人行空間、優化動線，成功打造符合人本、安全且高品質的步行環境。未來，市府將持續推動人本交通政策，致力於提升市民生活品質，實現宜居永續、交通暢行的施政願景。

新竹市埔頂二路為早年光埔一期自辦重劃設置，因年久失修，除部分地磚嚴重損壞，還有路燈、電箱及消防栓等設施阻擋，加上部分商家與住戶違規設置斜坡道，阻礙行人通行。圖／新竹市府提供
新竹市埔頂二路為早年光埔一期自辦重劃設置，因年久失修，除部分地磚嚴重損壞，還有路燈、電箱及消防栓等設施阻擋，加上部分商家與住戶違規設置斜坡道，阻礙行人通行。圖／新竹市府提供
新竹市埔頂二路為早年光埔一期自辦重劃設置，因年久失修，除部分地磚嚴重損壞，還有路燈、電箱及消防栓等設施阻擋，加上部分商家與住戶違規設置斜坡道，阻礙行人通行。圖／新竹市府提供
新竹市埔頂二路為早年光埔一期自辦重劃設置，因年久失修，除部分地磚嚴重損壞，還有路燈、電箱及消防栓等設施阻擋，加上部分商家與住戶違規設置斜坡道，阻礙行人通行。圖／新竹市府提供

人行道 成功 行人

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