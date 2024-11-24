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其人其事／鍾淵明竹科退休 樂當公所老菜鳥

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
曾在竹科科技業任職的鍾淵明退休後，擔任新竹市北區區公所約用人員。圖／鍾淵明提供
曾在竹科科技業任職的鍾淵明退休後，擔任新竹市北區區公所約用人員。圖／鍾淵明提供

63歲鍾淵明曾是年薪百萬的竹科高階主管，退休後放下身段到新竹市北區區公所擔任約用人員，因認真盡責、開朗樂觀，被延攬擔任三任區長的「老司機」。工作之餘參加樂齡學習中心口琴社演出散播歡樂，為人生下半場創造更多價值。

鍾淵明說，他投入科技業超過30年，曾在某科技網路通訊公司從基層主管一路做到協理，但面對長時間和高強度工作，讓他在家時總因過度疲累對家人不苟言笑，身體健康也亮紅燈，內心總有聲音「我的人生只有這樣嗎」？

因此，鍾淵明在2020年新冠肺炎期間，藉由公司組織調整提前退休，但成天賦閒在家，反而更顯老化。他說，之後到了北區公所擔任安心上工人員，幫民眾量額溫，再被時任區長凃東良延攬為約用人員擔任司機，並協助處理公所臨時交辦事務。

鍾淵明重返職場來到了公部門，有感工作環境與不斷「輸出」的科技業差異很大，他發現其實自己很喜歡與人相處，很享受這段公家機關的老菜鳥職涯，神奇的是，當他重返職場，踏入人群，困擾他多年的失眠也不藥而癒。

鍾淵明還加入樂齡學習中心同學組成的歡樂口琴社，跟著社團到社區表演，將歡笑帶給銀髮族。鍾淵明也分享退休心境，建議「尋找能全心投入而不感覺累的事」，大膽嘗試下半場人生。

人生 重返職場

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